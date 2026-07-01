مطار حلب الدولي يستقبل أولى رحلات طيران “دان” الرومانية القادمة من بوخارست

حلب-سانا

استقبل مطار حلب الدولي اليوم الأربعاء أولى رحلات شركة “دان” الرومانية القادمة من العاصمة الرومانية بوخارست، إيذاناً ببدء تشغيل رحلاتها المنتظمة إلى مدينة حلب.

وأوضح رئيس دائرة الإعلام في الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي، مصطفى خير الله، في تصريح لـ سانا، أنه بعد عام من بدء تشغيل رحلات شركة “دان” الرومانية إلى مطار دمشق الدولي، يشهد اليوم توسع عمليات الشركة بإطلاق أولى رحلاتها المنتظمة من بوخارست إلى مطار حلب الدولي.

وأشار خير الله إلى أن هذا التوسع يُعد مؤشراً واضحاً على تنامي ثقة شركات الطيران الأوروبية بقطاع الطيران المدني السوري، ويعكس ما تحقق من تقدم في تطوير البنية التحتية للمطارات وتعزيز جاهزيتها التشغيلية.

وأكد خير الله استمرار جهود الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي لفتح المزيد من الوجهات، واستقطاب شركات طيران جديدة، بما يعيد لسوريا مكانتها على خريطة النقل الجوي، ويوفر خيارات أوسع للمسافرين، ويسهم في دعم الحركة الاقتصادية والسياحية خلال المرحلة المقبلة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود الرامية إلى توسيع شبكة الربط الجوي مع مختلف الوجهات الإقليمية والدولية، بما يعزز حركة النقل الجوي ويدعم مسار التعافي الاقتصادي والسياحي في سوريا.