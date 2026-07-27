الجيولوجيا تنظم مناطق الاستثمار في موقع الرتيمة شرق دمشق

photo 2026 07 27 18 16 13 الجيولوجيا تنظم مناطق الاستثمار في موقع الرتيمة شرق دمشق

ريف دمشق-سانا

أنهى فريق فرع ريف دمشق في المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية، مهمة ميدانية استمرت ثلاثة أيام في موقع الرتيمة الواقع شرق دمشق بنحو 400 كم قرب الحدود العراقية، بهدف تنظيم جبهات العمل الاستثمارية وتوسيعها في قطاع المقالع.

وذكرت وزارة الطاقة في قناتها على تلغرام اليوم الإثنين، أن الإجراءات شملت تنفيذ تنظيم دقيق لجبهات العمل من خلال إعادة توزيع مواقع الاستخراج بين المستثمرين، بما يضمن انسيابية العمليات ويمنع أي تداخل، إضافة إلى مسح طبوغرافي شامل لفتح جبهات جديدة تسمح بالتوسع المرن في الإنتاج وفق الاحتياجات الاستثمارية.

وأشارت الوزارة إلى أن الفريق نفّذ أيضاً تقييماً جيولوجياً أولياً للخامات الحجرية المتوافرة، وتوثيق البيانات الفنية الداعمة للجدوى الاقتصادية للمشروعات القائمة.

وتأتي هذه الخطوات في إطار حرص المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية على توفير التسهيلات الفنية والتنظيم الاستثماري لضمان استقرار العمل، وتعزيز دور قطاع الثروة المعدنية في دعم الاقتصاد الوطني.

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