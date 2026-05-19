افتتاح ثلاث نقاط بريدية جديدة في مدينة اللاذقية لتوسيع الخدمات وتخفيف الازدحام

اللاذقية-سانا

افتتحت المؤسسة السورية للبريد اليوم الثلاثاء، ثلاث نقاط بريدية جديدة في مدينة اللاذقية، شملت كوة بريدية في القصر العدلي، وكوة بريدية ثانية في مديرية المالية، ومكتب بريد في مديرية النقل، وذلك ضمن خطة لتوسيع انتشار الخدمات البريدية داخل المؤسسات الحكومية، وتسهيل حصول المواطنين على خدماتهم.

وأوضح المدير العام للمؤسسة السورية للبريد عماد الدين حمد في تصريح لمراسل سانا، أن افتتاح النقاط البريدية الجديدة يأتي ضمن خطة المؤسسة لتخفيف الضغط عن المديريات البريدية المركزية، وتوسيع انتشار الخدمات داخل الجهات الحكومية التي تشهد كثافة كبيرة من المراجعين، بما يتيح للمواطنين إنجاز معاملاتهم بسهولة ومن أماكن تواجدهم.

وأشار حمد إلى أن المؤسسة افتتحت خلال الأيام العشرة الماضية أكثر من 20 مكتباً بريدياً في المدن والأرياف والمراكز الحكومية، ضمن خطة مستمرة لتطوير خدمات البريد وتوسيع نطاقها في مختلف المناطق.

من جهته بين رئيس دائرة الخدمات البريدية في مديرية بريد اللاذقية محمد بلال في تصريح مماثل، أن اختيار مواقع النقاط الجديدة جاء في الأماكن الأكثر ازدحاماً بالمراجعين، ومنها القصر العدلي ومديرية النقل ومديرية المالية، بهدف توفير الوقت والجهد على المواطنين أثناء إنجاز معاملاتهم.

ولفت بلال إلى أن الخدمات المقدمة تشمل الحوالات الفورية والخدمات المالية عبر تطبيق “شام كاش” وصرف رواتب المتقاعدين عبر نظامي التأمين والمعاش والتأمينات الاجتماعية، إضافة إلى خدمات تصوير الأوراق والطوابع واستخراج وثيقتي غير محكوم وغير عامل.

وتواصل المؤسسة السورية للبريد تنفيذ خطتها لتوسيع شبكة مراكزها ونقاط خدماتها في مختلف المناطق، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات العامة وتسهيل وصول المواطنين إليها.

