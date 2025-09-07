افتتاح أقسام طبية جديدة في مشفى حماة الوطني بعد الترميم والتأهيل

حماة-سانا

افتتح معاون وزير الصحة الدكتور حسين الخطيب اليوم عدداً من الأقسام الطبية في مشفى حماة الوطني، بعد استكمال أعمال الترميم والتأهيل الشاملة بالتعاون مع المجتمع المحلي والمنظمات الخيرية، ولا سيما جمعية الأمل لمكافحة السرطان.

وشملت الأقسام التي جرى افتتاحها قسم الأورام، وقسم العناية العصبية، وقسم العناية العامة، وقسم العمليات، وقسم الطب الشرعي.

وعقب الافتتاح، التقى الدكتور الخطيب الكوادر الطبية والتمريضية والعاملين في المشفى، حيث ناقش معهم التحديات التي تواجه سير العمل، واستمع إلى مقترحاتهم لإيجاد حلول عملية تسهم في تطوير الخدمات الصحية.

وفي تصريح لمراسل سانا، أوضح الخطيب أن هذا الإنجاز يمثل خطوة مهمة نحو تحسين مستوى الخدمات الصحية وتوفير رعاية طبية متكاملة للمرضى، مشيراً إلى أن الفترة المقبلة ستشهد افتتاح مراكز وأقسام جديدة في حماة، من بينها مركز الأورام، والمسرّع الخطي، وقسم غسيل الكلية المتطور.

من جهته، أكد المدير العام للمشفى الدكتور محمود مخيبر أن افتتاح هذه الأقسام جاء ثمرة لجهود متواصلة في مجال الترميم خلال الأشهر الماضية، لافتاً إلى أن العمل جارٍ على تأهيل أقسام إضافية ستوضع في الخدمة قريباً.

يذكر أن مشفى حماة الوطني كان قد أعاد أواخر الشهر الماضي افتتاح قسم العناية العصبية بعد استكمال أعمال الترميم والتجهيز، وذلك ضمن خطة شاملة لإعادة تأهيل عدد من أقسام المشفى بما يعزز قدرته على تلبية احتياجات المرضى.