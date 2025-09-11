ماهر النعيمي لـ سانا: الدمار في دير الزور وصمة عار على جبين النظام المجرم

دير الزور-سانا

أكد الرائد المنشق ماهر النعيمي أن الدمار الذي شهدته مدينة دير الزور وصمة عار على جبين النظام المجرم، مشيراً إلى أن ما رآه على الأرض يفوق كل التقارير التي لم تعطِ صورة حقيقية عن الدمار الكبير في معظم أحياء المدينة

وفي تصريح لمراسل سانا أوضح النعيمي خلال جولته في أحياء دير الزور قبيل انطلاق فعالية “دير العز”، أن النظام المجرم قام بتدمير المدينة بشكل ممنهج على مدى السنوات العشر الماضية، مشيراً إلى أن القصف الذي قام به دمر حوالي 20 حياً، بما فيها من بيوت ومدارس ومستشفيات، وهو ما قضى على مقومات الحياة والبنية التحتية بالكامل، وذلك لمعاقبة أهلها لأنهم نطقوا بكلمة حق وطالبوا بالحرية.

وأشار النعيمي إلى أن المدينة عانت أيضاً من تدمير إضافي على يد ميليشيات متعاقبة خلال سنوات الحرب، داعياً جميع السوريين إلى الوقوف وقفة رجل واحد والمشاركة في حملة “دير العز” للمساهمة في إعادة بناء المدينة وتقديم الخدمات لأهلها.

ومن المقرر أن تنطلق حملة “دير العز”، مساء اليوم على أرض الملعب البلدي في مدينة دير الزور، وتهدف إلى دعم جهود إعادة الإعمار وتحسين الواقع المعيشي والخدمي في المدينة وريفها عبر مشاريع تنموية متعددة بعد الدمار الذي لحق بالمدينة من قبل النظام البائد.