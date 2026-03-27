وفد سوري يطّلع على تجربة تركيا في تطوير النقل البري

غازي عنتاب-سانا

اطلع وفد من وزارة النقل السورية على تجهيزات وأنظمة النقل البري في تركيا، وذلك على هامش اجتماعات اللجنة السورية – التركية المشتركة التي عقدت في مدينة غازي عنتاب التركية خلال يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين.

وشملت جولة الوفد كما ذكرت وزارة النقل عبر قناتها على تلغرام اليوم الجمعة تفقد مراكز الفحص الفني ومراقبة الحمولات على الطرق، والتعرف على التقنيات المتقدمة في فحص المركبات ومتابعة الشحنات، بهدف رفع كفاءة النقل وتحسين السلامة المرورية في سوريا.

وضم الوفد مدير التعاون الدولي في الوزارة إياد الأسعد، ومدير مديرية تنظيم نقل البضائع خالد كسحة، ومدير النقل الطرقي عماد الدين القش.

وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود التعاون المستمرة بين البلدين لتطوير قطاع النقل البري وتعزيز تبادل الخبرات الفنية والإدارية، بما يسهم في تحسين حركة التبادل التجاري على الطرق الدولية.

وكانت اللجنة السورية – التركية المشتركة للنقل البري عقدت خلال يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين اجتماعات موسعة لمناقشة تطوير منظومة النقل البري بين البلدين، والتحديات التي يواجهها السائقون السوريون في الحصول على التأشيرات، والاتفاق على إطلاق النقل التجاري للركاب بين الجانبين.