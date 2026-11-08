مجلس التعليم العالي يقرّ شروط الإيفاد الداخلي المقدمة من الجهات الحكومية

دمشق-سانا

أقرّ مجلس التعليم العالي في جلسته الأولى للعام الدراسي 2026 – 2027، شروط طلبات الإيفاد الداخلي المقدمة من الجهات الحكومية بخصوص ترشيح موفديها، لاستكمال دراستهم في الجامعات السورية.

ووفق القرار الذي تلقت سانا نسخة منه اليوم الأحد، تضمنت الشروط العامة للإيفاد الداخلي الخاص لموظفي الجهات الحكومية:

• ألا يتجاوز عمر المرشح 50 سنة.

• معدل الإجازة الجامعية المطلوب للتقدم للماجستير، جيد على الأقل، وللتقدم لماجستير التأهيل والتخصص، مقبول.

• معدل الثانوية العامة أو المهنية للتقدم إلى الإيفاد بغرض الحصول على الإجازة لا يقل عن (95%) من الحد الأدنى المقبول في المفاضلة العامة المعلن عنه في سنة التقدم للإيفاد.

• تاريخ الحصول على الشهادة غير محدد ويتم التفاضل على الشهادة الأحدث في حال لزم الأمر.

• تكاليف الإيفاد 75% تتحمله الجهة الموفدة و25% يتحمله الموفد.

• صفة الاستخدام للمرشح: عامل دائم والترشيح على مسؤولية الجهة الموفدة في ضوء الحاجة إلى هذا الإيفاد.

• بالنسبة لدرجة الدكتوراه: أن يحقق الشروط المعتمدة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للتسجيل بالدكتوراه.

• توفر التخصصات المطلوبة في الجامعات والمعاهد العليا التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

• توافق اختصاص الدرجة العلمية الأعلى مع اختصاص الدرجة المطلوب الإيفاد لأجلها.

• التزام الموفد بالعمل لدى الجهة العامة في المكان الذي أوفد لأجله وفق القوانين والأنظمة النافذة.

• الالتزام بالمتطلبات الجامعية المطلوبة من طلاب الدراسات العليا ولا سيما نسبة الدوام المطلوبة، والالتزام بقوانين الجهة الموفد إليها ولا سيما في درجة الماجستير (علمي – نظري – تدريب – مقابلات).

وكان مجلس التعليم العالي عقد جلسته الأولى للعام الدراسي 2026 – 2027 في الـ 18 من شهر تشرين الأول الماضي برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي.