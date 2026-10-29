فعالية علمية في المعهد التقاني للصناعات الكيميائية بمناسبة الأسبوع العربي للكيمياء

دمشق-سانا

نظم المعهد التقاني للصناعات الكيميائية بدمشق، اليوم الخميس، فعالية علمية بعنوان «الكيمياء في خدمة الصناعة.. دقة المختبر، قوة الصناعة»، بمناسبة الأسبوع العربي للكيمياء، بالتعاون مع الجمعية الكيميائية السورية، بهدف التعريف بدور الكيمياء في تطوير الصناعات الوطنية، وأهمية التعليم والتدريب التقاني في تأهيل الكوادر الفنية المتخصصة.

وأوضح مدير مديرية الإشراف على التأهيل الفني في وزارة الصناعة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك، ثامر العبود، في تصريح لـ سانا، أن الكيمياء تشكل ركيزة أساسية للعديد من الصناعات، ما يستدعي تطوير برامج التعليم والتدريب التقاني بما يواكب التطورات العلمية والتقنية ويلبي احتياجات سوق العمل.

وأشار العبود إلى أن المديرية تعمل على دعم المعاهد التقنية والصناعية وتطوير برامجها التعليمية والتدريبية، مع التركيز على تعزيز الجانب العملي، بما يسهم في إعداد كوادر فنية مؤهلة وقادرة على مواكبة متطلبات القطاع الصناعي.

تأهيل فنيين متخصصين في الصناعات الكيميائية

من جهتها، بينت مديرة المعهد التقاني للصناعات الكيميائية، رنا نعساني، أن التعليم التقاني الكيميائي يسهم في دعم الصناعة الوطنية وتحسين جودة المنتجات، نظراً إلى أهمية الكيمياء في قطاعات حيوية، منها الصناعات الدوائية والأسمدة ومواد البناء والنسيج والصباغة ومواد التنظيف.

ولفتت نعساني إلى أهمية إعداد فنيين يمتلكون المهارات التطبيقية اللازمة للعمل في المختبرات ووحدات الإنتاج الكيميائي، وربط المعارف النظرية بمتطلبات العمل والإنتاج، موضحة أن المعهد يعمل على تطوير المناهج والبرامج التعليمية بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل، وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص والشركات ومركز الاختبارات والأبحاث الصناعية، إلى جانب توفير التجهيزات اللازمة للقاعات الدراسية والمخابر.

وأشارت إلى أهمية رفع كفاءة الكوادر التدريسية من خلال دورات تخصصية في طرائق التدريس وتدريب المدربين، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية.

نشر الثقافة الكيميائية وتعزيز الوعي العلمي

بدوره، أكد عضو المجلس الأعلى لاتحاد الكيميائيين العرب، عبد الله سلطان، أهمية الأسبوع العربي للكيمياء في نشر الثقافة الكيميائية وتعريف المجتمع بدور هذا العلم في مختلف مجالات الحياة، من خلال المحاضرات العلمية والأنشطة التي تسلط الضوء على تطبيقاته وأهميته في الحياة اليومية.

وتضمنت الفعالية معرضاً لأعمال طلاب المعهد التقاني للصناعات الكيميائية، عرضوا خلاله نماذج من أعمالهم والمهارات التي اكتسبوها خلال دراستهم.

ويُقام الأسبوع العربي للكيمياء سنوياً خلال الأسبوع الأخير من شهر تشرين الأول في الدول العربية، ويتضمن محاضرات ومؤتمرات وأنشطة ومعارض ومسابقات علمية متخصصة في مجالات الكيمياء، بهدف نشر الثقافة الكيميائية والتعريف بتطبيقاتها العلمية والصناعية.