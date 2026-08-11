هيئة التميز والإبداع تعلن مواعيد نهائيات البطولة الوطنية لعلوم الروبوت

دمشق -سانا

أعلنت هيئة التميز والإبداع اليوم الإثنين مواعيد نهائيات البطولة الوطنية لعلوم الروبوت (WRO Syria 2026) التي ستقام في المركز الوطني للمتميزين بحمص.

وأوضحت الهيئة عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أن النهائيات ستقام خلال الفترة ما بين 19 و24 آب الجاري، تحت عنوان “الروبوتات تلتقي بالثقافة”، في محطات تنافسية تجمع بين المعرفة العلمية والمهارات التقنية وروح الابتكار.

وأوضحت الهيئة أن المنافسات النهائية تتوزع وفق الفئات على النحو الآتي:

-منافسات فئة “مبدعو المستقبل” يوم 20 آب.

-فئة مهندسو المستقبل يومي 20 و21 آب، على أن تتواصل منافسات مهام الروبوت للفئات (Junior جونيور، Senior سينيور، ابتدائي Elementary) خلال الفترة الممتدة من 21 إلى 23 آب الجاري.

وبيٌنت الهيئة أن المشاركين يخوضون خلال النهائيات منافسات تتطلب مهارات عالية في البرمجة والروبوت والابتكار، في أجواء تنافسية تحمل معها مفاجآت وتحديات غير متوقعة، ليكون الحسم للأكثر قدرة على التفكير والتكيف وصناعة الحلول، وصولاً إلى اختيار الفرق التي ستمثل سوريا في المحافل الدولية.

ولفتت الهيئة إلى أنه يمكن الاطلاع على البرنامج التفصيلي للنهائيات عبر الرابط التالي:

https://tinyurl.com/Wro-syria-2026

وكانت الهيئة أعلنت أمس الأحد، أسماء الفرق المتأهلة من مرحلة التجمعات ‏للمشاركة في نهائيات البطولة الوطنية لعلوم الروبوت (‏WRO Syria 2026‏)، إلى جانب التعليمات الخاصة بالمشاركة ‏وشروط الترشيح لنهائيات الروبوت العالمي (‏WRO 2026‏).‏