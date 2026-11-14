منتخب سوريا للمواي تاي يحرز 8 ميداليات متنوعة في بطولة العالم باليونان

أثينا-سانا‏

حصد منتخب سوريا للمواي تاي اليوم السبت 8 ميداليات متنوعة (5 فضيات و3 برونزيات) حتى ‏الآن في منافسات بطولة العالم للشباب والناشئين 2026، المقامة حالياً في اليونان والتي تستمر ‏منافساتها حتى السادس عشر من تشرين الثاني الجاري.‏

وجاءت الميداليات الفضية عبر اللاعبين:‏



محمد مسالمة ميداليتان (في منافسات الحلبة و”التكنيكال”) وكنان الراعي (في منافسات “التكنيكال”) ‏وخولة الأغبر (في منافسات الحلبة) وحامد مسعود (في منافسات “التكنيكال”).‏

فيما أحرز الميداليات البرونزية في منافسات “التكنيكال” كل من صابر إبراهيم ومحمد عيسى ‏والكميت نجار.‏

وأوضح أمين سر اتحاد اللعبة سلمان عيسى لسانا أن البطولة تشهد منافسة كبيرة لتعدد المدارس ‏والأسلوب في اللعبة، مؤكداً قدرة لاعبي منتخب سوريا على المنافسة والصعود على منصات ‏التتويج.‏

وتشهد البطولة مشاركة واسعة لأكثر من 800 لاعب ولاعبة يمثلون ما يزيد على 100 دولة، ‏يتنافسون ضمن 154 فئة.‏