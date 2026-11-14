منتخب سوريا للمواي تاي يحرز 8 ميداليات متنوعة في بطولة العالم باليونان

أثينا-سانا
حصد منتخب سوريا للمواي تاي اليوم السبت 8 ميداليات متنوعة (5 فضيات و3 برونزيات) حتى الآن في منافسات بطولة العالم للشباب والناشئين 2026، المقامة حالياً في اليونان والتي تستمر منافساتها حتى السادس عشر من تشرين الثاني الجاري.
وجاءت الميداليات الفضية عبر اللاعبين:
محمد مسالمة ميداليتان (في منافسات الحلبة و”التكنيكال”) وكنان الراعي (في منافسات “التكنيكال”) وخولة الأغبر (في منافسات الحلبة) وحامد مسعود (في منافسات “التكنيكال”).
فيما أحرز الميداليات البرونزية في منافسات “التكنيكال” كل من صابر إبراهيم ومحمد عيسى والكميت نجار.
وأوضح أمين سر اتحاد اللعبة سلمان عيسى لسانا أن البطولة تشهد منافسة كبيرة لتعدد المدارس والأسلوب في اللعبة، مؤكداً قدرة لاعبي منتخب سوريا على المنافسة والصعود على منصات التتويج.
وتشهد البطولة مشاركة واسعة لأكثر من 800 لاعب ولاعبة يمثلون ما يزيد على 100 دولة، يتنافسون ضمن 154 فئة.