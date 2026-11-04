مجلس التعليم العالي يوافق على إجراء اختبار التوفل للطلاب الجدد في الجامعة ‏السورية الخاصة

‏دمشق-سانا

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‏أصدر مجلس التعليم العالي قراراً يقضي بالموافقة على أن تحضر الجامعة السورية ‏الخاصة لتنفيذ امتحان “‏Toffel – ITP‏” لجميع الطلاب الجدد المقبولين في الجامعة ‏للعام الدراسي 2026-2027، وشحن أوراق الامتحان إلى الجامعة من الولايات ‏المتحدة الأمريكية من خلال المكتب الإقليمي الكائن في المملكة الأردنية الهاشمية.‏

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‏وأوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عبر قناتها على التلغرام اليوم الأربعاء، ‏أن القرار جاء بناءً على أحكام قانون تنظيم الجامعات رقم (6) لعام 2006 ولائحته ‏التنفيذية وتعديلاتهما، وعلى أحكام النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي وتعديلاته، ‏وعلى ما أقره مجلس التعليم العالي في جلسته رقم (1) للعام الدراسي 2026-2027 ‏المنعقدة بتاريخ 2026/10/18.‏

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‏والتوفل اختبار معيارى دولي يهدف إلى قياس مدى إتقان ومهارة اللغة الإنكليزية ‏للأشخاص الذين لغتهم الأم ليست الإنكليزية، ويُستخدم بشكل أساسي لأغراض، منها ‏الدراسة الأكاديمية في الدول الناطقة بالإنكليزية مثل الولايات المتحدة وكندا.‏

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‏وكان مجلس التعليم العالي أصدر، في وقت سابق اليوم الأربعاء، قراراً يقضي ‏بالسماح لطلاب كلية الاقتصاد والإدارة وكلية التربية في جامعة إدلب، المسجلين على ‏أساس الشهادة الثانوية العامة (الفرع الأدبي)، بالتحويل المماثل إلى الاختصاص ‏والكلية المماثلين بالجامعات الأخرى.‏