دمشق-سانا
أصدر مجلس التعليم العالي قراراً يقضي بالموافقة على أن تحضر الجامعة السورية الخاصة لتنفيذ امتحان “Toffel – ITP” لجميع الطلاب الجدد المقبولين في الجامعة للعام الدراسي 2026-2027، وشحن أوراق الامتحان إلى الجامعة من الولايات المتحدة الأمريكية من خلال المكتب الإقليمي الكائن في المملكة الأردنية الهاشمية.
وأوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عبر قناتها على التلغرام اليوم الأربعاء، أن القرار جاء بناءً على أحكام قانون تنظيم الجامعات رقم (6) لعام 2006 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وعلى أحكام النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي وتعديلاته، وعلى ما أقره مجلس التعليم العالي في جلسته رقم (1) للعام الدراسي 2026-2027 المنعقدة بتاريخ 2026/10/18.
والتوفل اختبار معيارى دولي يهدف إلى قياس مدى إتقان ومهارة اللغة الإنكليزية للأشخاص الذين لغتهم الأم ليست الإنكليزية، ويُستخدم بشكل أساسي لأغراض، منها الدراسة الأكاديمية في الدول الناطقة بالإنكليزية مثل الولايات المتحدة وكندا.
وكان مجلس التعليم العالي أصدر، في وقت سابق اليوم الأربعاء، قراراً يقضي بالسماح لطلاب كلية الاقتصاد والإدارة وكلية التربية في جامعة إدلب، المسجلين على أساس الشهادة الثانوية العامة (الفرع الأدبي)، بالتحويل المماثل إلى الاختصاص والكلية المماثلين بالجامعات الأخرى.
مجلس التعليم العالي يوافق على إجراء اختبار التوفل للطلاب الجدد في الجامعة السورية الخاصة
دمشق-سانا