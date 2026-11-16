الأمن يؤمّن خروج مديرة منطقة القامشلي وأكاديميين من الجامعة عقب اعتراض ‏طلبة لهم

الحسكة-سانا

أمّنت قوى الأمن الداخلي في مدينة القامشلي اليوم الإثنين، خروج مديرة المنطقة جيهان ‌‏هسام، وعدد من الأكاديميين من حرم جامعة القامشلي (روج آفا)، عقب اعتراض عدد ‏من ‏الطلبة لهم أثناء مغادرتهم الجامعة، خلال زيارة لتوضيح آلية التسجيل على ‏المفاضلة ‏الجامعية وفق التعليمات الرسمية الصادرة عن وزارة التعليم العالي والبحث ‏العلمي.‏

ونفى نائب محافظ الحسكة أحمد الهلالي، في تصريح لـ سانا، زيارة أي وفد حكومي أو ‏وزاري للجامعة اليوم، موضحاً أن الزيارة اقتصرت على مديرة منطقة القامشلي ‏وعدد من ‏الأكاديميين، بهدف شرح إجراءات التسجيل على المفاضلة للطلاب.‏

وأكد الهلالي أن بعض الطلبة اعترضوا مديرة المنطقة والأكاديميين أثناء مغادرتهم ‏الجامعة، ما استدعى تدخل قوى الأمن الداخلي لتأمين خروجهم من الحرم الجامعي ‏وضبط الوضع الأمني داخله، والحيلولة دون تطور الموقف أو حدوث احتكاكات ‏إضافية.‏

وكان مجلس التعليم العالي في سوريا أقر في 18 تشرين الأول الماضي دمج جامعة ‏روج ‏آفا وإلحاق كلياتها بجامعة الفرات، في إطار تنظيم مؤسسات التعليم العالي.‏