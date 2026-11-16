الأمن يؤمّن خروج مديرة منطقة القامشلي وأكاديميين من الجامعة عقب اعتراض ‏طلبة لهم

الحسكة-سانا
أمّنت قوى الأمن الداخلي في مدينة القامشلي اليوم الإثنين، خروج مديرة المنطقة جيهان هسام، وعدد من الأكاديميين من حرم جامعة القامشلي (روج آفا)، عقب اعتراض عدد من الطلبة لهم أثناء مغادرتهم الجامعة، خلال زيارة لتوضيح آلية التسجيل على المفاضلة الجامعية وفق التعليمات الرسمية الصادرة عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
ونفى نائب محافظ الحسكة أحمد الهلالي، في تصريح لـ سانا، زيارة أي وفد حكومي أو وزاري للجامعة اليوم، موضحاً أن الزيارة اقتصرت على مديرة منطقة القامشلي وعدد من الأكاديميين، بهدف شرح إجراءات التسجيل على المفاضلة للطلاب.
وأكد الهلالي أن بعض الطلبة اعترضوا مديرة المنطقة والأكاديميين أثناء مغادرتهم الجامعة، ما استدعى تدخل قوى الأمن الداخلي لتأمين خروجهم من الحرم الجامعي وضبط الوضع الأمني داخله، والحيلولة دون تطور الموقف أو حدوث احتكاكات إضافية.
وكان مجلس التعليم العالي في سوريا أقر في 18 تشرين الأول الماضي دمج جامعة روج آفا وإلحاق كلياتها بجامعة الفرات، في إطار تنظيم مؤسسات التعليم العالي.