قرارات جديدة لتنظيم القبول الجامعي وتسوية أوضاع كوادر جامعتي القامشلي وعين العرب

دمشق-سانا



أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي، أن الوزارة اتخذت عقب اجتماعها مع أعضاء لجنة دمج جامعتي القامشلي (روج آفا) وعين العرب (كوباني)، جملة من القرارات المتعلقة بدمج الجامعتين ضمن منظومة التعليم العالي الوطنية، وتسوية أوضاع الكليات والطلبة والكوادر التدريسية والإدارية فيهما.



وأوضح الحلبي في تصريح لـ سانا اليوم الأحد، أن الوزارة قررت الإبقاء على التسجيل في بعض الكليات خلال العام الحالي، وتعليق قبول الطلاب المستجدين في عدد من الكليات الأخرى لمدة عام دراسي واحد، بهدف تقييم المعايير الأكاديمية، ومراجعة الواقع القائم، واستكمال متطلبات البنية التحتية والاعتماد الأكاديمي.



وأكد الحلبي أن أي كلية قائمة لم تُغلق بشكل نهائي، وأن جميع الطلاب المقيدين حالياً سيواصلون دراستهم بصورة طبيعية حتى التخرج، مبيناً أنه سيتم استئناف قبول الطلاب في الكليات المعلقة فور استكمال متطلبات الاعتماد الإلزامي.



وأشار الحلبي إلى أنه سيتم دمج أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية ضمن الهيكل التنظيمي الجديد، وتوزيعهم وفق اختصاصاتهم وخبراتهم، لافتاً إلى أن الكليات ستتمتع باستقلالية مالية تتبع لوزارة التعليم العالي، بالتزامن مع دراسة إقرار هيكل أجور جديد يضمن تحسين أوضاع الأكاديميين والعاملين.



وكان الحلبي بحث الخميس الماضي مع أعضاء لجنة الدمج آليات تنفيذ قرارات مجلس التعليم العالي الخاصة بدمج الجامعتين ضمن منظومة التعليم العالي الوطنية، وتسوية أوضاع الكليات والطلبة والكوادر التدريسية والإدارية، بما يضمن توحيد المرجعية الأكاديمية والإدارية وتعزيز تكامل مؤسسات التعليم العالي في سوريا.



يُذكر أن مجلس التعليم العالي أقر خلال جلسته المنعقدة في 18 تشرين الأول الماضي دمج جامعة (روج آفا) بجامعة الفرات وإلحاق الكليات التابعة لها بها، ودمج جامعة “كوباني” بجامعة حلب وإلحاق الكليات التابعة لها بها.

