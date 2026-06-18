الشاب السوري عدنان نمر المحمد يتوّج بالمركز الأول في مسابقة “نبيّي قائدي” في إسطنبول

إسطنبول-سانا

توّج الشاب السوري عدنان نمر المحمد بالمركز الأول في مسابقة “نبيّي قائدي”، خلال حفل في مدينة إسطنبول التركية، كما حصل الشاب السوري عمر عبد الوهاب على المركز الرابع في المسابقة نفسها، والتي شهدت مشاركة عدد من المدارس الدولية.