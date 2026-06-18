الشاب السوري عدنان نمر المحمد يتوّج بالمركز الأول في مسابقة “نبيّي قائدي” في إسطنبول

IMG 3872 الشاب السوري عدنان نمر المحمد يتوّج بالمركز الأول في مسابقة “نبيّي قائدي” في إسطنبول

إسطنبول-سانا

توّج الشاب السوري عدنان نمر المحمد بالمركز الأول في مسابقة “نبيّي قائدي”، خلال حفل في مدينة إسطنبول التركية، كما حصل الشاب السوري عمر عبد الوهاب على المركز الرابع في المسابقة نفسها، والتي شهدت مشاركة عدد من المدارس الدولية.

IMG 3874 scaled الشاب السوري عدنان نمر المحمد يتوّج بالمركز الأول في مسابقة “نبيّي قائدي” في إسطنبول
IMG 3914 scaled الشاب السوري عدنان نمر المحمد يتوّج بالمركز الأول في مسابقة “نبيّي قائدي” في إسطنبول
IMG 3883 scaled الشاب السوري عدنان نمر المحمد يتوّج بالمركز الأول في مسابقة “نبيّي قائدي” في إسطنبول
IMG 3941 scaled الشاب السوري عدنان نمر المحمد يتوّج بالمركز الأول في مسابقة “نبيّي قائدي” في إسطنبول
IMG 3978 scaled الشاب السوري عدنان نمر المحمد يتوّج بالمركز الأول في مسابقة “نبيّي قائدي” في إسطنبول
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