الإثنين 26 أكتوبر 2026 — دمشق
|
Reading: جامعة حمص تدرب طلابها على معالجة الإشارات الجيوفيزيائية
بحث
بحث
sana-logo-mobile

جامعة حمص تدرب طلابها على معالجة الإشارات الجيوفيزيائية

  حمص-سانا
 
أطلق مركز المهارات والتوجيه المهني في جامعة حمص، اليوم الأحد، برنامجاً تدريبياً بعنوان «معالجة الإشارات وتطبيقاتها الجيوفيزيائية»، يستهدف طلاب السنتين الرابعة والخامسة في الهندسة البترولية، وطلاب الدراسات العليا فيها، إضافة إلى طلاب قسم الجيولوجيا في كلية العلوم، بهدف تطوير مهاراتهم العملية، وتعريفهم بالتقنيات المستخدمة في معالجة البيانات الجيوفيزيائية وتطبيقاتها في استكشاف النفط والغاز.

1L3A3915 جامعة حمص تدرب طلابها على معالجة الإشارات الجيوفيزيائية

وأوضح مدير مركز المهارات والتوجيه المهني في الجامعة الدكتور المهندس مصطفى المصري، في تصريح لـ سانا، أن البرنامج يُنفذ بالتنسيق مع الهيئة الألمانية للتبادل الأكاديمي «DAAD»، بهدف الاستفادة من خبرات متخصصة، وإطلاع الطلاب على المستجدات العلمية والتقنية في مجال الجيوفيزياء، سواء في التطبيقات البئرية خلال حفر آبار النفط والغاز، أو في استكشاف المكامن النفطية والتراكيب الجيولوجية.

وبيّن المصري أن البرنامج يسعى إلى صقل مهارات الطلاب وتأهيلهم لدخول سوق العمل، من خلال ربط المعارف النظرية بالتطبيقات العملية، وتعريفهم بالأساليب الحديثة لتحليل البيانات الجيوفيزيائية ومعالجتها.

تدريب عملي باستخدام الحواسيب

من جهته، أوضح مدرب البرنامج المهندس بسام العبيد، أن التدريب يركز على إكساب الطلاب المهارات الأساسية والتطبيقات العملية لمعالجة البيانات الجيوفيزيائية باستخدام الحواسيب الشخصية والبرامج المتخصصة، بما يساعدهم على التعامل مع البيانات وتحليلها عملياً.
 
وأشار العبيد إلى أن البرنامج يستمر أسبوعين، ويتناول أساسيات معالجة الإشارات ومراحل العمل المختلفة، وصولاً إلى التفاصيل التطبيقية والأمثلة العملية، بما يتيح للطلاب الاستفادة من المهارات المكتسبة في دراستهم الجامعية وحياتهم المهنية بعد التخرج. 
 
ولفت طالب السنة الخامسة في الهندسة البترولية فراس الدرعان إلى أهمية التدريب في تعلم معالجة البيانات الواردة من الأجهزة وتحليلها باستخدام البرامج الحاسوبية، موضحاً أن هذه المهارات تفيد في أعمال الاستكشاف والتعامل مع البيانات التي تجمعها الفرق الفنية في الحقول النفطية.
  
وأكد الدرعان أن مواكبة التطورات التقنية تعزز استعداد الطلاب للمرحلة المقبلة، وتساعدهم على توظيف معارفهم في أعمال الاستكشاف والإنتاج، ولا سيما في ظل الحاجة إلى كوادر مؤهلة قادرة على استخدام التقنيات الحديثة.
 
ويأتي البرنامج ضمن جهود جامعة حمص لتعزيز الجانب التطبيقي في التعليم الجامعي، وتطوير كفاءات الطلاب بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل واحتياجات قطاعي النفط والغاز والعلوم الجيولوجية.

1L3A3895 جامعة حمص تدرب طلابها على معالجة الإشارات الجيوفيزيائية
1L3A3920 جامعة حمص تدرب طلابها على معالجة الإشارات الجيوفيزيائية
1L3A3938 جامعة حمص تدرب طلابها على معالجة الإشارات الجيوفيزيائية
1L3A3972 جامعة حمص تدرب طلابها على معالجة الإشارات الجيوفيزيائية
حملة لتزفيت الشوارع الرئيسية والفرعية في مدينة اللاذقية
تكريم عدد من حفظة القرآن الكريم في بلدة صيدا بريف درعا
الأمن الداخلي في درعا يقبض على قيادي في قوات النظام البائد
المكتب المركزي للإحصاء يعيد هيكلة كوادره ويستأنف عمله من جديد
جمعية أبجد التنموية تطلق إستراتيجيتها الجديدة لتمكين التعليم
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى