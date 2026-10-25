جامعة حمص تدرب طلابها على معالجة الإشارات الجيوفيزيائية

حمص-سانا



أطلق مركز المهارات والتوجيه المهني في جامعة حمص، اليوم الأحد، برنامجاً تدريبياً بعنوان «معالجة الإشارات وتطبيقاتها الجيوفيزيائية»، يستهدف طلاب السنتين الرابعة والخامسة في الهندسة البترولية، وطلاب الدراسات العليا فيها، إضافة إلى طلاب قسم الجيولوجيا في كلية العلوم، بهدف تطوير مهاراتهم العملية، وتعريفهم بالتقنيات المستخدمة في معالجة البيانات الجيوفيزيائية وتطبيقاتها في استكشاف النفط والغاز.

وأوضح مدير مركز المهارات والتوجيه المهني في الجامعة الدكتور المهندس مصطفى المصري، في تصريح لـ سانا، أن البرنامج يُنفذ بالتنسيق مع الهيئة الألمانية للتبادل الأكاديمي «DAAD»، بهدف الاستفادة من خبرات متخصصة، وإطلاع الطلاب على المستجدات العلمية والتقنية في مجال الجيوفيزياء، سواء في التطبيقات البئرية خلال حفر آبار النفط والغاز، أو في استكشاف المكامن النفطية والتراكيب الجيولوجية.



وبيّن المصري أن البرنامج يسعى إلى صقل مهارات الطلاب وتأهيلهم لدخول سوق العمل، من خلال ربط المعارف النظرية بالتطبيقات العملية، وتعريفهم بالأساليب الحديثة لتحليل البيانات الجيوفيزيائية ومعالجتها.

تدريب عملي باستخدام الحواسيب

من جهته، أوضح مدرب البرنامج المهندس بسام العبيد، أن التدريب يركز على إكساب الطلاب المهارات الأساسية والتطبيقات العملية لمعالجة البيانات الجيوفيزيائية باستخدام الحواسيب الشخصية والبرامج المتخصصة، بما يساعدهم على التعامل مع البيانات وتحليلها عملياً.



وأشار العبيد إلى أن البرنامج يستمر أسبوعين، ويتناول أساسيات معالجة الإشارات ومراحل العمل المختلفة، وصولاً إلى التفاصيل التطبيقية والأمثلة العملية، بما يتيح للطلاب الاستفادة من المهارات المكتسبة في دراستهم الجامعية وحياتهم المهنية بعد التخرج.



ولفت طالب السنة الخامسة في الهندسة البترولية فراس الدرعان إلى أهمية التدريب في تعلم معالجة البيانات الواردة من الأجهزة وتحليلها باستخدام البرامج الحاسوبية، موضحاً أن هذه المهارات تفيد في أعمال الاستكشاف والتعامل مع البيانات التي تجمعها الفرق الفنية في الحقول النفطية.



وأكد الدرعان أن مواكبة التطورات التقنية تعزز استعداد الطلاب للمرحلة المقبلة، وتساعدهم على توظيف معارفهم في أعمال الاستكشاف والإنتاج، ولا سيما في ظل الحاجة إلى كوادر مؤهلة قادرة على استخدام التقنيات الحديثة.



ويأتي البرنامج ضمن جهود جامعة حمص لتعزيز الجانب التطبيقي في التعليم الجامعي، وتطوير كفاءات الطلاب بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل واحتياجات قطاعي النفط والغاز والعلوم الجيولوجية.