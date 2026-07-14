قبلاوي يتفقد حقول النفط في الحسكة ويؤكد تسريع خطط التطوير لتعزيز الإنتاج

الحسكة-سانا

اطلع الرئيس التنفيذي للشركة السورية للبترول يوسف قبلاوي برفقة الرئيس التنفيذي لشركة غولف ساندز البريطانية جون بيل ونائبيهما، على مواقع العمل التابعة لشركة دجلة للنفط في محافظة الحسكة والعمليات الإنتاجية ومعدلات الإنتاج الحالية، والخطط التطويرية الهادفة إلى رفع كفاءة الحقول وزيادة الإنتاج.

وخلال جولة ميدانية على المواقع المذكورة، تم استعراض الخطة الاستثمارية التي وضعتها شركة غولف ساندز بعد رفع حالة القوة القاهرة، لتكون من أوائل الشركات التي استأنفت أعمالها في سوريا وعادت إلى الاستثمار في حقل دجلة.

وتشمل الخطة، إعادة تأهيل عدد من الآبار القائمة وحفر آبار جديدة، بما يسهم في زيادة الطاقة الإنتاجية للحقل وتعزيز كفاءة عملياته.

الثقة بقطاع النفط والغاز السوري

أكد قبلاوي، أهمية المضي في تنفيذ الخطط التطويرية وفق الجداول الزمنية المحددة، والاستفادة من التقنيات الحديثة والخبرات المتخصصة لرفع كفاءة العمليات الإنتاجية، مشيراً إلى أن استئناف شركة غولف ساندز أعمالها في سوريا يمثل خطوة مهمة تعكس تنامي الثقة بقطاع النفط والغاز السوري.

كما شملت جولة قبلاوي حقل الرميلان في محافظة الحسكة للاطلاع على واقع العمليات التشغيلية، بعد تسلّم شركة HKN مهام تشغيل الحقل.

وخلال الزيارة عقد قبلاوي لقاءات مع الكوادر الفنية والعاملين في الحقل، واطّلع على سير العمل وآليات التعاون والاندماج بين الفرق التشغيلية، إضافة إلى مناقشة أبرز التحديات التي تواجه العمليات، وسبل معالجتها بما يضمن استقرار الإنتاج ورفع كفاءة الأداء.

زيادة الإنتاج والاستثمار الأمثل للثروات

تناولت الزيارة الرئيس التنفيذي للشركة السورية للبترول، مناقشة خطط تطوير الحقل خلال المرحلة المقبلة، التي تشمل إعادة تأهيل الآبار المتوقفة وحفر آبار جديدة ووضع برامج تهدف إلى زيادة الإنتاج والاستثمار الأمثل للثروات النفطية.

وأكد المهندس قبلاوي أهمية الالتزام بمعايير السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة ووضع خطط متكاملة للإدارة البيئية، بما ينسجم مع متطلبات التشغيل الآمن للحقول النفطية.

وتأتي هذه الجولة، في إطار توجهات وزارة الطاقة لإعادة تنشيط قطاع النفط والغاز، باعتباره أحد القطاعات الحيوية الداعمة للاقتصاد الوطني، من خلال إعادة تأهيل البنية التحتية للحقول والمنشآت النفطية، وتشجيع الشركات العاملة على توسيع استثماراتها وتطبيق أحدث التقنيات في عمليات الإنتاج.