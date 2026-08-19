الأندوف تطّلع على الانتهاكات الإسرائيلية في الرفيد بريف القنيطرة

القنيطرة-سانا‏

أجرت قوات الأمم المتحدة لمراقبة فضّ الاشتباك (الأندوف) جولة ميدانية في بلدة ‏الرفيد بريف القنيطرة الجنوبي، للوقوف على واقع المنطقة ومتابعة آثار الانتهاكات ‏والتوغلات الإسرائيلية المتكررة.‏

وذكرت مديرية إعلام القنيطرة عبر قناتها على تلغرام أن عناصر وفد الأندوف ‏استمعوا خلال الجولة إلى شرح مفصل قدمه الأهالي حول الظروف المعيشية ‏والأوضاع الميدانية الناجمة عن التوغلات الإسرائيلية داخل المنطقة، إضافة إلى ‏حجم المخاطر التي تهدد سلامة السكان وممتلكاتهم.‏

وتأتي هذه الجولة في إطار تنفيذ قوات الأمم المتحدة لمهامها في مراقبة تنفيذ اتفاق فض ‏الاشتباك لعام 1974.‏

وتواصل إسرائيل انتهاك الاتفاق، عبر ‏توغلاتها المتكررة ‏في الجنوب السوري، ‏ومداهمة منازل المدنيين ‌‏واعتقالهم، وتجريف الأراضي، وإطلاق ‏القذائف.‏

وتطالب سوريا باستمرار بخروج الاحتلال الإسرائيلي من ‏أراضيها، مؤكدةً أن جميع ‌‏الإجراءات التي يتخذها باطلة ولاغية، ‏ولا يترتب ‏عليها أي أثر قانوني وفقاً للقانون ‌‏الدولي، كما تدعو ‏المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته وإلزام إسرائيل ‌‏‌‏بالانسحاب الكامل من ‏الجنوب السوري.‏