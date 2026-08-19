الأندوف تطّلع على الانتهاكات الإسرائيلية في الرفيد بريف القنيطرة

القنيطرة-سانا
أجرت قوات الأمم المتحدة لمراقبة فضّ الاشتباك (الأندوف) جولة ميدانية في بلدة الرفيد بريف القنيطرة الجنوبي، للوقوف على واقع المنطقة ومتابعة آثار الانتهاكات والتوغلات الإسرائيلية المتكررة.
وذكرت مديرية إعلام القنيطرة عبر قناتها على تلغرام أن عناصر وفد الأندوف استمعوا خلال الجولة إلى شرح مفصل قدمه الأهالي حول الظروف المعيشية والأوضاع الميدانية الناجمة عن التوغلات الإسرائيلية داخل المنطقة، إضافة إلى حجم المخاطر التي تهدد سلامة السكان وممتلكاتهم.
وتأتي هذه الجولة في إطار تنفيذ قوات الأمم المتحدة لمهامها في مراقبة تنفيذ اتفاق فض الاشتباك لعام 1974.
وتواصل إسرائيل انتهاك الاتفاق، عبر توغلاتها المتكررة في الجنوب السوري، ومداهمة منازل المدنيين واعتقالهم، وتجريف الأراضي، وإطلاق القذائف.
وتطالب سوريا باستمرار بخروج الاحتلال الإسرائيلي من أراضيها، مؤكدةً أن جميع الإجراءات التي يتخذها باطلة ولاغية، ولا يترتب عليها أي أثر قانوني وفقاً للقانون الدولي، كما تدعو المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته وإلزام إسرائيل بالانسحاب الكامل من الجنوب السوري.