إيلينا طنوس تتفوق في الثانوية العامة بـ239.9 علامة وتتطلع لدراسة الطب‏ ‏

حمص-سانا
لم يكن حصول الطالبة إيلينا موفق طنوس على 239.9 علامة من أصل 240 في امتحانات الشهادة الثانوية العامة مجرد رقم يضاف إلى سجل المتفوقين، بل ثمرة عام كامل من الاجتهاد والانضباط وتنظيم الوقت، وإيمان بأن الوصول إلى القمة يبدأ بخطوات ثابتة منذ اليوم الأول.
وقالت إيلينا، في تصريح لمراسل سانا: إن لحظة إعلان النتائج كانت من أسعد لحظات حياتها، وإن فرحتها بالتفوق أنستها تعب أشهر طويلة من الدراسة، مؤكدة أن كل ساعة أمضتها في التحصيل العلمي وكل جهد بذلته طوال العام أثمر هذه النتيجة.
وأهدت نجاحها إلى والديها وإخوتها الذين ساندوها في كل خطوة، وإلى مدرستها ومعلميها الذين منحوها العلم والثقة، إضافة إلى بلدتها رباح بريف حمص وكل من شجعها على مواصلة طريقها.
ورأت إيلينا أن التفوق يبدأ بثقة الطالب بنفسه وتحديد هدف واضح منذ بداية العام الدراسي، مشيرة إلى أن الانتظام في الدراسة وتنظيم الوقت، وعدم تأجيل الواجبات من أهم العوامل التي تساعد على تحقيق النتائج المرجوة.
ولفتت إلى أهمية أخذ قسط من الراحة عند الشعور بالإرهاق لاستعادة النشاط، إلى جانب المتابعة المستمرة مع المدرسين، واختيار الأسلوب التعليمي الأنسب لكل طالب، بما يساعده على بلوغ أفضل مستوى علمي.
ووجهت إيلينا نصيحة لطلاب الثانوية العامة في السنوات المقبلة باستثمار الوقت والعمل بجد منذ بداية العام، مؤكدة أن النجاح لا يتحقق في الأيام الأخيرة، وإنما يأتي نتيجة جهد تراكمي وعمل متواصل.
وعن طموحها الجامعي، أوضحت إيلينا أنها تتطلع إلى الالتحاق بالسنة التحضيرية، واختيار دراسة الطب، على أن تتخصص لاحقاً في الجراحة التجميلية.
من جهته، قال والدها موفق مطانيوس طنوس، وهو مدرس منذ عام 1994: إن ابنته عرفت بالاجتهاد والالتزام منذ المراحل الدراسية الأولى، وكان معلموها يتوقعون لها مستقبلاً دراسياً متميزاً، لحرصها الدائم على تحقيق أعلى الدرجات.
وأوضح أن إيلينا اعتمدت خلال العام الدراسي على الدراسة المنتظمة والجهد الذاتي، ولم تلجأ إلى الدروس الخصوصية، واكتفت بدورات تقوية في الرياضيات والفيزياء والكيمياء، ما عزز قدرتها على تنظيم وقتها وثقتها بإمكاناتها.
وأكد طنوس أن ما حققته ابنته جاء نتيجة تعب متواصل طوال العام، لافتاً إلى أن التعاون بين الأسرة والمدرسة، وتشجيع الأبناء على اختيار تخصصات تتوافق مع ميولهم، يشكلان أساساً في بناء شخصيات ناجحة ومتفوقة.
وتقدم تجربة إيلينا نموذجاً يؤكد أن التفوق العلمي يرتبط بالإرادة وحسن إدارة الوقت والالتزام بخطة دراسية واضحة، وتحمل رسالة إلى الطلبة بأهمية المثابرة والسعي لتحقيق طموحاتهم.
وكانت وزارة التربية والتعليم أعلنت أمس الإثنين نتائج امتحانات الشهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2025-2026، وسط أجواء من الفرح في مختلف المحافظات، فيما حقق عدد من طلبة محافظة حمص نتائج متقدمة، ثمرة لجهودهم ودعم أسرهم وكوادرهم التعليمية.