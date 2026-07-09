رقمنة الامتحانات وتطوير المناهج.. مسار تعاون تربوي بين سوريا وعُمان

مسقط-سانا‏

يشكّل تطوير المناهج والقياس والتقويم محوراً أساسياً في جهود تحديث ‏القطاع التربوي بسوريا، ولا سيما مع توسّع التجارب العربية في رقمنة ‏العمليات الامتحانية واعتماد منظومات تقييم أكثر دقة وشفافية، وفي هذا ‏السياق، جاءت زيارة وفد وزارة التربية والتعليم إلى سلطنة عُمان خلال ‏الفترة من 4 إلى 6 حزيران الجاري، بهدف تعزيز التعاون التربوي وتبادل ‏الخبرات والاطلاع على التجربة العُمانية في التحول الرقمي.‏

وأجرى الوفد السوري سلسلة اجتماعات مع مسؤولين تربويين في سلطنة ‏عُمان، وضمّ كلاً من مدير المركز الوطني لتطوير المناهج التربوية الدكتور ‏عصمت الله رمضان، ومدير مركز القياس والتقويم التربوي الدكتور مجدي ‏السعدي، ومدير التربية والتعليم في محافظة القنيطرة حكمت الذياب.‏

تعزيز التعاون التربوي وتبادل الخبرات

وبحث الوفد مع وكيل وزارة التربية والتعليم الدكتور بدر بن حمود بن راشد ‏الخروصي آفاق التعاون المشترك في تطوير المناهج والقياس والتقويم، ‏وسبل الاستفادة من التجربة العُمانية في رقمنة العمليات الامتحانية وتطوير ‏منظومة التقويم.‏

كما اطلع الوفد خلال اجتماعاته مع مسؤولي مراكز القياس والتقويم والمناهج ‏وعدد من المختصين، على آليات إعداد الاختبارات الوطنية، وإدارة عمليات ‏القياس والتقويم، ومنظومة التصحيح الإلكتروني، إضافة إلى منهجية إعداد ‏المناهج الدراسية وتطويرها في سلطنة عُمان.‏

وأكد الجانبان أهمية مواصلة التعاون المؤسسي وتبادل الخبرات بين البلدين ‏في المجالات التربوية، بما يسهم في تطوير العملية التعليمية والارتقاء بجودة ‏مخرجاتها، وتعزيز العلاقات الأخوية بين الجمهورية العربية السورية ‏وسلطنة عُمان.‏

وتأتي هذه الزيارة ضمن توجه وزارة التربية والتعليم نحو توسيع شراكاتها ‏الإقليمية والاستفادة من التجارب العربية الرائدة في تطوير التعليم.‏