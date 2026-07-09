رقمنة الامتحانات وتطوير المناهج.. مسار تعاون تربوي بين سوريا وعُمان

مسقط-سانا
يشكّل تطوير المناهج والقياس والتقويم محوراً أساسياً في جهود تحديث القطاع التربوي بسوريا، ولا سيما مع توسّع التجارب العربية في رقمنة العمليات الامتحانية واعتماد منظومات تقييم أكثر دقة وشفافية، وفي هذا السياق، جاءت زيارة وفد وزارة التربية والتعليم إلى سلطنة عُمان خلال الفترة من 4 إلى 6 حزيران الجاري، بهدف تعزيز التعاون التربوي وتبادل الخبرات والاطلاع على التجربة العُمانية في التحول الرقمي.
وأجرى الوفد السوري سلسلة اجتماعات مع مسؤولين تربويين في سلطنة عُمان، وضمّ كلاً من مدير المركز الوطني لتطوير المناهج التربوية الدكتور عصمت الله رمضان، ومدير مركز القياس والتقويم التربوي الدكتور مجدي السعدي، ومدير التربية والتعليم في محافظة القنيطرة حكمت الذياب.
تعزيز التعاون التربوي وتبادل الخبرات
وبحث الوفد مع وكيل وزارة التربية والتعليم الدكتور بدر بن حمود بن راشد الخروصي آفاق التعاون المشترك في تطوير المناهج والقياس والتقويم، وسبل الاستفادة من التجربة العُمانية في رقمنة العمليات الامتحانية وتطوير منظومة التقويم.
كما اطلع الوفد خلال اجتماعاته مع مسؤولي مراكز القياس والتقويم والمناهج وعدد من المختصين، على آليات إعداد الاختبارات الوطنية، وإدارة عمليات القياس والتقويم، ومنظومة التصحيح الإلكتروني، إضافة إلى منهجية إعداد المناهج الدراسية وتطويرها في سلطنة عُمان.
وأكد الجانبان أهمية مواصلة التعاون المؤسسي وتبادل الخبرات بين البلدين في المجالات التربوية، بما يسهم في تطوير العملية التعليمية والارتقاء بجودة مخرجاتها، وتعزيز العلاقات الأخوية بين الجمهورية العربية السورية وسلطنة عُمان.
وتأتي هذه الزيارة ضمن توجه وزارة التربية والتعليم نحو توسيع شراكاتها الإقليمية والاستفادة من التجارب العربية الرائدة في تطوير التعليم.