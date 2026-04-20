حاكم مصرف سوريا المركزي يبحث مع عدد من البنوك النمساوية التعاون في التعاملات المصرفية

فيينا-سانا

بحث حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية مع عدد من البنوك النمساوية في العاصمة فيينا، آفاق التعاون في التعاملات المصرفية بعد رفع العقوبات عن سوريا.وتم الاتفاق على إعادة فتح الحساب المصرفي السوري في بنك رايفيسن بالنمسا.

