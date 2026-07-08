التعليم العالي والصحة: تمديد فترة إنشاء الحسابات للتقدم إلى مفاضلة ملء الشواغر لخريجي الطب

WSS0071 Copy 1 التعليم العالي والصحة: تمديد فترة إنشاء الحسابات للتقدم إلى مفاضلة ملء الشواغر لخريجي الطب

دمشق-سانا

أعلنت وزارتا التعليم العالي والبحث العلمي والصحة، عن تمديد فترة إنشاء الحسابات الجديدة للتقدم إلى مفاضلة ملء الشواغر الموحدة لخريجي كليات الطب للعام الدراسي 2025-2026، وذلك حتى نهاية الدوام الرسمي من يوم الثلاثاء الموافق 14 تموز الجاري.

وأوضحت الوزارة في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم الأربعاء، أن الطلبات قيد المعالجة، ويجري العمل عليها، ولن تنتهي إجراءاتها بانتهاء مدة إنشاء الحسابات الجديدة، ما يتيح للطلاب المتقدمين استكمال معاملاتهم بسلاسة.

وتهدف المفاضلة الموحدة لخريجي الكليات الطبية، وتشمل الطب البشري وطب الأسنان والصيدلة، إلى توزيع الخريجين ‏على برامج التدريب والتأهيل المعتمدة، وفق معايير محددة تتعلق بالمعدل والرغبات والحاجة الفعلية للمشافي التعليمية ‏والجهات الصحية.‏

وأعلنت وزارتا التعليم العالي والبحث العلمي والصحة، في الـ 28 من حزيران الماضي، عن بدء قبول طلبات التقدم إلى مفاضلة ملء الشواغر الموحدة لخريجي ‏كليات الطب للعام الدراسي 2025-2026، اعتباراً من يوم الـ 29 من الشهر ذاته.‏

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