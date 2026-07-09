قطر تجدد رفضها الاعتداءات على السفن بمضيق هرمز وتدعو إلى التزام الحوار والدبلوماسية

الدوحة-سانا

جددت قطر رفضها الاعتداءات التي استهدفت السفن التجارية في مضيق هرمز، مشددة على أن مثل هذه الأعمال تهدد الملاحة الدولية، وتضر بجهود ترسيخ الأمن والاستقرار الإقليميين.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية “قنا” أن رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني بحث في اتصال هاتفي اليوم الخميس، مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي آخر تطورات التصعيد العسكري بين الولايات المتحدة وإيران خلال اليومين الأخيرين.

وأعرب بن عبد الرحمن آل ثاني عن استنكار ورفض قطر للاعتداءات التي استهدفت السفن التجارية في مضيق هرمز، رغم أجواء التهدئة والجهود المبذولة لخفض التصعيد في المنطقة، وأكد أن مثل هذه الأعمال من شأنها تقويض الثقة، وتهديد أمن الملاحة الدولية، والإضرار بالجهود الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار الإقليميين.

وشدد على ضرورة التزام كل الأطراف بالحوار والدبلوماسية، وتنفيذ ما تم التوافق عليه في إطار مذكرة التفاهم، بما يسهم في الحفاظ على أمن المنطقة، وصون المكتسبات التي تحققت، وتعزيز الاستقرار الإقليمي.

وجدد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري دعم دولة قطر لجميع المساعي الرامية إلى احتواء التصعيد والتوصل إلى اتفاق شامل يُسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار، ويحقق السلام المستدام في المنطقة.

وكانت الولايات المتحدة وإيران وقعتا في 18 الشهر الماضي مذكرة تفاهم تتضمن معالجة عدد من القضايا العالقة بين الجانبين، وفي مقدمتها تثبيت وقف العمليات العسكرية وضمان أمن الملاحة في مضيق هرمز، غير أن اليومين الماضيين شهدا عشرات الضربات الأميركية على إيران بعد استهداف الأخيرة سفناً في مضيق هرمز، ما أعاد التوتر إلى المنطقة مع إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس إنهاء مذكرة التفاهم بين الجانبين.