التربية: مناقشة سلالم تصحيح مادة الرياضيات للشهادة الثانوية ضماناً للعدالة ودقة توزيع الدرجات

دمشق-سانا

بدأت اللجان المختصة في وزارة التربية والتعليم، بإعداد ومناقشة سلالم تصحيح مادة الرياضيات الخاصة بامتحانات الشهادة الثانوية العامة الفرع العلمي، في إطار الحرص على اعتماد معايير دقيقة وموحدة، تضمن العدالة في منح الدرجات بين الطلاب.

أسئلة متدرجة وخالية من الأخطاء

وأوضح الموجّه الأول لمادة الرياضيات في وزارة التربية والتعليم عبد الرزاق القاسم، في تصريح لـ سانا، أن أسئلة امتحان مادة الرياضيات للشهادة الثانوية العامة الفرع العلمي، التي تقدم إليها الطلاب أمس، جاءت من ضمن المنهاج المقرر، ولم تتضمن أي أفكار محذوفة أو أخطاء علمية، مبيناً أنها اعتمدت التدرج في مستويات الصعوبة لتناسب مختلف شرائح الطلاب.

وأشار القاسم إلى أن نحو 50 بالمئة من الأسئلة كانت موجهة للطلاب ذوي المستوى المتوسط والجيد، فيما تمكّن نحو 95 بالمئة من الأسئلة الطلاب ذوي المستوى الجيد والجيد جداً من الإجابة عنها، مع تخصيص سؤال لتمييز الطلبة المتفوقين.

ولفت القاسم إلى أن اللجان تناقش اليوم آليات توزيع الدرجات ضمن سلم التصحيح، بما يحقق مصلحة الطالب، مشيراً إلى أنه بعد وضع السلم الأولي يتم تطبيقه على عينة عشوائية من الأوراق الامتحانية، ومن ثم إجراء التعديلات اللازمة؛ استناداً إلى نتائج تلك العينة، بما يضمن أعلى درجات الدقة والإنصاف في التقييم.

معايير واضحة لضمان حق الطالب

بدوره، أكد الموجّه الاختصاصي لمادة الرياضيات في محافظة ريف دمشق خالد السودا، أن مناقشة سلالم التصحيح تركز على ضمان منح الطالب حقه الكامل ضمن معايير محددة وواضحة، مشيراً إلى اعتماد جميع الطرائق الصحيحة التي قد يلجأ إليها الطالب في الحل، بما يسهم في تحقيق العدالة في توزيع العلامات.

ولفت السودا إلى أن الأسئلة جاءت من صلب المنهاج الدراسي ولم تخرج عن مضامينه، كما تضمنت نسبة محدودة من الأسئلة المخصصة لتمييز الطلاب المتفوقين، مؤكداً خلوها من الأخطاء العلمية ومراعاتها لمستويات الطلاب المختلفة.

سلم التصحيح لمصلحة الطالب

من جانبه، أوضح مدرس الرياضيات عمار حمود أن الأسئلة اتسمت بالشمولية، وغطت معظم مفردات المنهاج، مبيناً أن سلم التصحيح يُعد بما يخدم مصلحة الطالب، ويضمن احتساب أي إجابة صحيحة يوردها في ورقته الامتحانية، وعدم إغفالها أثناء عملية التصحيح.

وكانت امتحانات الشهادات العامة للعام الدراسي 2025-2026 انطلقت في الـ6 من شهر حزيران الجاري في مختلف المحافظات، وسط إجراءات تنظيمية وتربوية تهدف إلى توفير بيئة امتحانية.