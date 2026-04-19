التعليم العالي تصدر نتائج امتحانات الفصل الأول للسنة التحضيرية للكليات الطبية

دمشق-سانا

أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي السورية اليوم الأحد، نتائج امتحانات مقررات السنة التحضيرية للكليات الطبية للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2025 – 2026.

وأشارت الوزارة في بيان تلقت سانا نسخة منه، إلى أنه يمكن الاطلاع على النتائج من خلال الرابط:

http://mof1.shern.sy/Prep25S1/

وحددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الـ 20 من كانون الثاني مواعيد تقديم امتحانات مقررات الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 2025 -2026 لطلاب السنة التحضيرية في الكليات الطبية من الـ 21 من شباط وحتى الـ 28 من آذار الماضيين.

يُذكر أن السنة التحضيرية لكليات الطب البشري والصيدلة وطب الأسنان، اعتمدت في العام الدراسي 2015–2016 معياراً إضافياً للقبول الجامعي إلى جانب معدل شهادة الثانوية العامة، وامتحاناتها مركزية موحّدة ومؤتمتة لكل فصل دراسي، وفق ما أقره مجلس التعليم العالي، كما أنها تعد من السنوات الدراسية للطالب.