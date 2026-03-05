تربية حلب تبحث مع إدارة منطقة أعزاز مطالب المعلمين في الشمال السوري

حلب-سانا

بحثت مديرية التربية والتعليم في حلب وإدارة منطقة أعزاز، أمس الأربعاء، في جلسة حوارية مفتوحة مع المعلمين في منطقة أعزاز وريفها، عدة قضايا تتعلق بمطالب المعلمين في الشمال السوري.

وأوضح معاون مدير تربية حلب محمد عبد الرحمن، في تصريح لمراسل سانا، أنّه جرى خلال اللقاء مناقشة القضايا العالقة بالنسبة للمعلمين، ومنها الرواتب والأجور ووضع المفصولين، وجرى تقديم الحلول للصعوبات التي تواجههم والاتفاق على إنهاء الإضراب، وعودة الطلبة إلى مقاعد الدراسة، وتأمين احتياجاتهم.

وبيّن مدير منطقة أعزاز خالد ياسين، في تصريح مماثل، أنّه جرى التوصل إلى إنهاء إضراب المعلمين، وإعطاء مهلة للمختصين بملفات التربية لحلّ الإشكالات المتعلقة بالمعلمين ومسائل التربية، ومتابعة الأمور كافة، من قبل الجهات المعنية، وأشار الى أنّ المعلمين، حرصاً على أوضاع الطلبة، وعدوا بإنهاء الإضراب، وبدء العملية التعليمية اعتباراً من يوم غد.

وأوضح مدير مدرسة تلالين الابتدائية محمد مصطفى، من جهته، أنه جرى خلال اللقاء مناقشة أسباب الإضراب المتعلقة بتدني الأجور وتفاوت الرواتب بين منطقة وأخرى، وتأخر موعد الدمج وتثبيت المعلمين، لافتاً إلى أنّ المعنيين في مديرية تربية حلب أوضحوا أنّ هذه القضايا سيتمّ حلها مع بداية العام القادم.

يُذكر أن الشمال السوري شهد إضرابات عن التعليم لتلبية مطالب المعلمين المتعلقة بالأجور، والتثبيت والمعلمين المفصولين.

