المعهد التقاني للاقتصاد المنزلي بحمص‏ يختتم فعاليات معرضه السنوي

حمص-سانا

اختتم المعهد التقاني للاقتصاد المنزلي في حمص، اليوم الأحد، فعاليات معرضه السنوي الذي ضم ‏أكثر من مئتي عمل يدوي وفني متنوع لطالباته.‏

شملت الأعمال مختلف أنواع الفنون النسوية، كالرسم والتطريز والتريكو والخياطة والكروشيه ‏ومشغولات الخرز والقش، إضافة إلى تصميم الأزياء‎.‎

وفي تصريح لمراسلة سانا، أوضحت مديرة المعهد يارة أحمد دبجن، أن المعرض تضمن أعمال نحو ‌‏85 طالبة، حيث شاركت طالبات السنة الأولى بأعمال تدريبية متنوعة تضمنت خياطة قطع ‏صغيرة والتريكو والكروشيه والزخرفة، إلى جانب مشاريع ضمن مادة إدارة الأعمال ركزت على ‏إعادة تدوير بعض القطع والاستفادة منها‎.‎

وأضافت: إن طالبات السنة الثانية قدمن مشاريع تخرج عكست التقنيات والمهارات التي اكتسبنها ‏خلال فترة الدراسة، مشيرة إلى تنظيم مسابقة لاختيار أفضل عمل في تصميم للأزياء في المعرض، ‏من قبل الزوار على أن تحصل صاحبة العمل الفائز على جائزة تقديرية‎.‎

ولفتت دبجن ‏إلى أنه خصص في المعرض قسم لدعم المشاريع الصغيرة للفتيات اللواتي يمتلكن ‏أفكاراً خاصة ويرغبن في الترويج لها، إذ أتاح المعهد لهن فرصة عرض وبيع منتجاتهن خلال أيام ‏المعرض، التي تنوعت بين الإكسسوارات وباقات الورود وأعمال الكروشيه والتطريز‎.‎

وعبر عدد من الطالبات المشاركات عن أهمية هذه الفعالية في تنمية مواهبهن وصقل خبراتهن ‏العملية، فبينت الطالبة هلا السعيد من السنة الثانية أن المعرض عكس حجم الخبرات والمهارات ‏التي اكتسبتها الطالبات في المعهد، وبينت أنها شاركت بلوحات لتصميم الأزياء ورسومات زيتية ‏وبورتريهات‎.‎

بدورها، أشارت الطالبة حنين المصطفى من السنة الأولى إلى مشاركتها بأعمال يدوية ولوحات ‏تطريز، معتبرة أن المعرض أتاح لهن فرصة التعريف بمواهبهن وفتح آفاق جديدة أمامهن لإطلاق ‏مشاريعهن الصغيرة مستقبلاً‎.‎

كما بينت كل من أمل حمام وفاطمة مروان من السنة الأولى أن الخبرات المكتسبة في المعهد ‏ساعدتهما في دعم مشروعهما الصغير وتطويره، وأشارتا إلى أن المدرسات في المعهد قدمن جهداً ‏كبيراً في تعليم الطالبات وتطوير مهاراتهن‎.‎

وكانت فعاليات المعرض انطلقت يوم الثلاثاء الماضي، وشهدت حضوراً واهتماماً من الأهالي ‏والزوار‎.‎

ويأتي تنظيم هذا المعرض كأول فعالية متخصصة بطالبات المعهد لعرض نتاجهن أمام الزوار، في ‏إطار حرص إدارة المعهد على تشجيع الإبداع، وربط الجانب التعليمي بالتطبيقي، وتمكين الطالبات ‏من عرض نتاجهن الفني والحِرَفي أمام المجتمع المحلي‎.‎