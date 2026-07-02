التعليم العالي تعلن عن استبيان خاص بالطلاب السوريين الدارسين في الجامعات المصرية

WSS0079 Copy التعليم العالي تعلن عن استبيان خاص بالطلاب السوريين الدارسين في الجامعات المصرية

دمشق-سانا

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم الخميس، عن استبيان خاص بالطلاب السوريين الدارسين في الجامعات المصرية.

وأوضحت الوزارة عبر قناتها على التلغرام اليوم الخميس، أن الاستبيان خاص بالطلاب السوريين الدارسين في الجامعات المصرية، الذين تم منعهم من متابعة دراستهم في مصر وعادوا إلى سوريا، والطلاب المستمرين في دراستهم والمهددين بفصلهم من جامعات مصر والراغبين بالعودة إلى سوريا.

ولفتت الوزارة إلى أنه يمكن الدخول إلى الاستبيان عبر الرابط التالي:

http://mohe.sy-eg.shern.sy/

وكانت أطلقت وزارتا التعليم العالي والبحث العلمي والصحة، بداية الشهر الجاري، استبيانات لجمع المعلومات حول رغبات تغيير الاختصاص لطلاب الدراسات العليا في كليات الطب، والأطباء المقبولين في برامج الاختصاص (نظام الإقامة) في مشافي وزارة الصحة، باستثناء المقبولين بنتيجة المفاضلة الموحدة للعام الدراسي 2025-2026.

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