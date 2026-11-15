هجمات متبادلة بالمسيّرات بين روسيا وأوكرانيا توقع قتلى وتستهدف منشآت حيوية

كييف، موسكو-سانا



أوقعت هجمات جوية متبادلة بطائرات مسيّرة بين روسيا وأوكرانيا، خلال الساعات الـ24 الماضية، قتلى وجرحى في صفوف المدنيين، وألحقت أضراراً بمنشآت صناعية وقطاعي الطاقة والنقل في كلا البلدين.



ونقلت وكالة الأنباء الأوكرانية «أوكرينفورم» عن رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في خاركيف، قوله: إن 14 شخصاً، بينهم أربعة أطفال، أصيبوا جراء هجمات روسية استهدفت المقاطعة خلال اليوم الماضي.



في سياق متصل، أعلن القائم بأعمال رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في زابوروجيا، ميخايلو سيميكين، أن القوات الروسية شنت ثماني ضربات على مدينة زابوروجيا، ما أسفر، وفق حصيلة أولية، عن إصابة خمسة أشخاص، فضلاً عن اندلاع حريق وتضرر نوافذ مبنى سكني وعدد من السيارات المتوقفة في موقع الهجوم.



في المقابل، أعلنت السلطات في جمهورية تتارستان الروسية تعرض منطقة زاكامسك، التي تضم مدينة نيجنيكامسك، لهجوم مكثف بطائرات مسيّرة، أسفر عن أضرار في منشآت بالمنطقة الصناعية ومبنى سكني، فضلاً عن وقوع إصابات لم تحدد السلطات عددها، مؤكدة عدم تسجيل وفيات.



كما أفاد حاكم مقاطعة روستوف الروسية، يوري سليوسار، بمقتل شخص وإصابة خمسة آخرين، جراء هجوم بطائرات مسيّرة استهدف المقاطعة، وتسبب بأضرار في منشآت للطاقة والبنية التحتية للنقل، بينها محطتان كهربائيتان في مدينة تاغانروغ.



اعتراض مئات المسيّرات بين موسكو وكييف



أعلنت القوات الجوية الأوكرانية أن دفاعاتها تمكنت من إسقاط 106 طائرات مسيّرة من أصل 132 أطلقتها القوات الروسية على الأراضي الأوكرانية خلال الليلة الماضية، مشيرة إلى تسجيل إصابات في 20 موقعاً.



في المقابل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن دفاعاتها الجوية أسقطت 533 طائرة مسيّرة أوكرانية خلال الفترة الممتدة من مساء السبت إلى صباح الأحد، فوق مناطق روسية عدة وشبه جزيرة القرم ومياه البحرين الأسود وآزوف.



ضربات روسية تستهدف منشآت الطاقة والموانئ والنقل في أوكرانيا



أعلنت هيئة الطوارئ الحكومية في أوكرانيا أن القوات الروسية استهدفت منشأة للبنية التحتية الصناعية في مقاطعة كيروفوهراد، ما أدى إلى اندلاع حرائق في الموقع.



فيما أفاد رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في مقاطعة دنيبروبتروفسك، أوليكساندر هانجا، بأن القوات الروسية شنت أكثر من عشر هجمات استهدفت أربع مناطق في المقاطعة، ما أسفر عن أضرار في مبانٍ سكنية ومتجر وبنية تحتية للنقل.



من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، مواصلة قواتها تنفيذ ضربات استهدفت منشآت للطاقة والبنية التحتية للموانئ والسكك الحديدية، وسفناً قالت إنها تُستخدم لنقل الإمدادات العسكرية لصالح القوات الأوكرانية.



وأوضحت الوزارة في بيان أن الهجمات طالت محطة كهرباء فرعية في مقاطعة ريفني، ومبنى إدارة الميناء ومحطة عبّارات ومحطة كهرباء فرعية في ميناء تشورنومورسك بمقاطعة أوديسا، إضافة إلى سفينة شحن جاف قالت إنها كانت تنقل إمدادات عسكرية إلى ميناء أوديسا، وقاطرتين للسكك الحديدية قرب محطة دنيبروبيتروفسك.



وتعكس هذه التطورات تصعيداً مستمراً في الهجمات الجوية بعيدة المدى بين روسيا وأوكرانيا، مع تكثيف الطرفين استخدام الطائرات المسيّرة والصواريخ لاستهداف القدرات اللوجستية للطرف الآخر، فيما تتركز الضربات المتبادلة بشكل متزايد على البنية التحتية للطاقة والموانئ الحيوية وخطوط الإمداد، في محاولة للتأثير على الجبهة الداخلية واستنزاف منظومات الدفاع الجوي.