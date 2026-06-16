بلال كريدي… شاب سوري يعتلي صدارة كانغارو الدولية ويحوّل تيك توك إلى مختبر لتعليم الرياضيات

DSC05072 بلال كريدي… شاب سوري يعتلي صدارة كانغارو الدولية ويحوّل تيك توك إلى مختبر لتعليم الرياضيات

برلين-سانا

حقق الطالب السوري بلال كريدي إنجازاً بارزاً بعد فوزه بالمركز الأول على مستوى ألمانيا في مسابقة كانغارو الدولية للرياضيات، التي شاركت فيها أكثر من 12,600 مدرسة و881 ألف طالب.

IMG 7530 بلال كريدي… شاب سوري يعتلي صدارة كانغارو الدولية ويحوّل تيك توك إلى مختبر لتعليم الرياضيات

وبعد هذا النجاح، بدأ بلال بتقديم محتوى تعليمي عبر تيك توك ومنصات أخرى، حيث ينشر دروساً مبسطة في الرياضيات تغطي خمسة مستويات تمتد من الصف الخامس وحتى مستويات متقدمة، وقد لاقت فيديوهاته انتشاراً واسعاً بين الطلاب.

وفي تصريح خاص لوكالة سانا، أوضح بلال أن هدفه الأساسي هو مساعدة الطلاب على فهم الرياضيات وتطوير مهاراتهم، مشيراً إلى أن التفاعل الكبير مع محتواه منحه دافعاً للاستمرار.

IMG 7529 بلال كريدي… شاب سوري يعتلي صدارة كانغارو الدولية ويحوّل تيك توك إلى مختبر لتعليم الرياضيات

أما والده، الطبيب خالد كريدي، تحدث عن رحلة العائلة منذ وصولها إلى ألمانيا عام 2015، مؤكداً حرصهم على الاندماج في المجتمع الجديد، مع الحفاظ على اللغة العربية والمنهاج السوري.

وأضاف: إن بلال ينتمي إلى عائلة تهتم بالعلم، إذ يتميز جميع إخوته دراسياً، وخصوصاً في الرياضيات.

وأعربت والدته، الصيدلانية لوسي دباغ، عن فخرها بما يقدمه ابنها، لافتة إلى أن إنجازه حظي باهتمام الصحافة الألمانية والقناة الرسمية لولاية شمال الراين – وستفاليا.

ويأتي هذا الإنجاز ليضاف إلى سلسلة النجاحات التي يحققها السوريون في دول الاغتراب، في دليل جديد على قدرة الكفاءات السورية على التميز، وترك بصمتها أينما كانت.

DSC05073 بلال كريدي… شاب سوري يعتلي صدارة كانغارو الدولية ويحوّل تيك توك إلى مختبر لتعليم الرياضيات
IMG 7531 بلال كريدي… شاب سوري يعتلي صدارة كانغارو الدولية ويحوّل تيك توك إلى مختبر لتعليم الرياضيات
IMG 7532 بلال كريدي… شاب سوري يعتلي صدارة كانغارو الدولية ويحوّل تيك توك إلى مختبر لتعليم الرياضيات
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