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إسراء عجينة.. لاعبة منتخب سوريا للجودو ‏تشق طريقها نحو منصات ‌‏التتويج ‏

photo 1 2026 11 15 14 07 16 إسراء عجينة.. لاعبة منتخب سوريا للجودو ‏تشق طريقها نحو منصات ‌‏التتويج ‏
إسراء عجينة على منصة التتويج بجانب الإماراتية ندى راشد الغافري- اللاعبة إسراء عجينة

دمشق-سانا ‏

تواصل لاعبة منتخب سوريا للجودو إسراء عجينة (17 عاماً) تحقيق ‌‏الإنجازات بخطى واثقة، متسلحة بالإرادة والعزيمة، وماضية في رفع علم ‌‏سوريا عالياً في المحافل الدولية.‏

وسجلت عجينة خلال العام الجاري حضوراً لافتاً على منصات التتويج ‏الخارجية، بإحرازها ذهبيتين في بطولة كأس آسيا لفئة الناشئات وبطولة ‏غرب آسيا، اللتين أقيمتا في الأردن خلال شهر تشرين الثاني الجاري، ‏إضافة إلى الميدالية الفضية في بطولة آسيا التي استضافتها الأردن في تموز ‏الماضي.‏

وعلى الصعيد المحلي، أحرزت الميدالية الذهبية في بطولة الجمهورية ‏للناشئات عام 2026، والفضية في بطولة الجمهورية للفئة ذاتها عام 2024، ‏والفضية في بطولة الجمهورية لفئة الشبلات عام 2022، فضلاً عن ذهبيتين ‏في بطولة دمشق لفئة الصغار عام 2018.‏

photo 2 2026 11 15 14 07 16 إسراء عجينة.. لاعبة منتخب سوريا للجودو ‏تشق طريقها نحو منصات ‌‏التتويج ‏

وأوضحت عجينة في تصريح لـ سانا أنها بدأت ممارسة رياضة الجودو عام ‌‏2017، من خلال نادي الشرطة بإشراف المدرب شادي بولاد، الذي أسهم ‏في صقل موهبتها وتطوير مهاراتها الفنية والبدنية، ومهد لها الطريق ‏للمشاركة في البطولات وتحقيق الإنجازات.‏

وأضافت أنها تعشق رياضة الجودو، وتسعى إلى مواصلة اعتلاء منصات ‏التتويج، لافتةً إلى أنها حققت جزءاً من طموحاتها، وتتطلع إلى إحراز المزيد ‏من الميداليات ومواصلة مسيرتها في تحقيق الإنجازات.‏
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وبهذا الرصيد من الإنجازات، تواصل إسراء عجينة مسيرتها الرياضية ‌‏بطموح متجدد، مؤكدةً أن الإصرار والتدريب المتواصل يشكلان أساس ‌‏الوصول إلى منصات التتويج، ورفع علم سوريا عالياً في المحافل الرياضية ‌‏الدولية، مهما اشتدت المنافسة.‏

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