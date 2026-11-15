إسراء عجينة.. لاعبة منتخب سوريا للجودو ‏تشق طريقها نحو منصات ‌‏التتويج ‏

دمشق-سانا
تواصل لاعبة منتخب سوريا للجودو إسراء عجينة (17 عاماً) تحقيق الإنجازات بخطى واثقة، متسلحة بالإرادة والعزيمة، وماضية في رفع علم سوريا عالياً في المحافل الدولية.
وسجلت عجينة خلال العام الجاري حضوراً لافتاً على منصات التتويج الخارجية، بإحرازها ذهبيتين في بطولة كأس آسيا لفئة الناشئات وبطولة غرب آسيا، اللتين أقيمتا في الأردن خلال شهر تشرين الثاني الجاري، إضافة إلى الميدالية الفضية في بطولة آسيا التي استضافتها الأردن في تموز الماضي.
وعلى الصعيد المحلي، أحرزت الميدالية الذهبية في بطولة الجمهورية للناشئات عام 2026، والفضية في بطولة الجمهورية للفئة ذاتها عام 2024، والفضية في بطولة الجمهورية لفئة الشبلات عام 2022، فضلاً عن ذهبيتين في بطولة دمشق لفئة الصغار عام 2018.
وأوضحت عجينة في تصريح لـ سانا أنها بدأت ممارسة رياضة الجودو عام 2017، من خلال نادي الشرطة بإشراف المدرب شادي بولاد، الذي أسهم في صقل موهبتها وتطوير مهاراتها الفنية والبدنية، ومهد لها الطريق للمشاركة في البطولات وتحقيق الإنجازات.
وأضافت أنها تعشق رياضة الجودو، وتسعى إلى مواصلة اعتلاء منصات التتويج، لافتةً إلى أنها حققت جزءاً من طموحاتها، وتتطلع إلى إحراز المزيد من الميداليات ومواصلة مسيرتها في تحقيق الإنجازات.
وبهذا الرصيد من الإنجازات، تواصل إسراء عجينة مسيرتها الرياضية بطموح متجدد، مؤكدةً أن الإصرار والتدريب المتواصل يشكلان أساس الوصول إلى منصات التتويج، ورفع علم سوريا عالياً في المحافل الرياضية الدولية، مهما اشتدت المنافسة.