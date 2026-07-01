جامعتا إدلب وطرطوس تبحثان تعزيز التعاون العلمي والأكاديمي

إدلب-سانا



استقبلت جامعة إدلب اليوم الأربعاء، وفداً أكاديمياً من جامعة طرطوس، ضم رئيس الجامعة ونوابه، وعدداً من عمداء الكليات، إلى جانب وفد طلابي من الكليات والمعاهد، ضم نحو 50 شخصاً.

وتهدف الزيارة إلى توطيد العلاقات بين الجامعتين، والتأكيد على أهمية تعزيز التعاون المشترك في المجالات العلمية والتعليمية، بما يسهم في تبادل الخبرات وتطوير العملية الأكاديمية لدى الطرفين.



وأوضح الدكتور زياد عبود، رئيس جامعة إدلب في تصريح لمراسل سانا، أن هذه الزيارات مهمة في بناء شراكات علمية حقيقية تشمل التعاون بينهما، وتشجيع التبادل الطلابي والأكاديمي، وتنفيذ مشاريع بحثية مشتركة تخدم الطلبة، وتسهم في تطوير جودة التعليم، واعتبر أن الزيارة تعزز اللحمة الوطنية بين أهالي المحافظتين.



وأضاف عبود: إنه تم الاتفاق على التعاون الكامل بين الجامعتين، بما يخص الإشراف على الدراسات العليا، إضافةً إلى القيام بأبحاث علمية مشتركة.



من جانبه، أكد الدكتور محمد أديب برهوم رئيس جامعة طرطوس في تصريح مماثل، أن الزيارة تشكل فرصة للاطلاع على تجربة جامعة إدلب، والاستفادة من الإمكانيات المتاحة لدى الطرفين، بما يعزز التكامل الأكاديمي بين الجامعات السورية، ويدعم مسيرة التعليم العالي.



بدورها، أشارت آية زهير كردي طالبة دراسات عليا بقسم الإرشاد النفسي في جامعة طرطوس إلى أن الزيارة كانت غنية ومفيدة، تم خلالها التعرف على أقسام وكليات جديدة، وفتحت للطلاب المشاركين آفاقاً للتعاون البحثي وتبادل التجارب مع طلاب جامعة إدلب.

وتأتي هذه الزيارة ضمن إطار توسيع آفاق التعاون بين الجامعات السورية، وتبادل الخبرات الأكاديمية والإدارية، وتطوير البرامج التعليمية والبحثية.