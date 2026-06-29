وضع حجر الأساس لبناء مدرسة في قرية الكبينة بريف اللاذقية الشمالي

اللاذقية-سانا

وضع مدير التربية في اللاذقية وليد كبولة اليوم الإثنين، حجر الأساس لبناء مدرسة جديدة في قرية الكبينة في جبل الأكراد بريف اللاذقية الشمالي، ضمن برنامج إعادة الإعمار الذي تنفذه جمعية تكافل النمساوية، بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية في المحافظة.

وأوضح مدير التربية في تصريح لـ سانا، أن افتتاح المشاريع التعليمية في المناطق المتضررة يشكّل ركيزة أساسية في مرحلة إعادة الإعمار، معرباً عن أمله بأن تسهم هذه المدرسة في تعزيز الواقع التعليمي في المنطقة.

بدوره لفت مدير العلاقات العامة في جمعية تكافل النمساوية علاء النفرة إلى أن المشروع يأتي ضمن برنامج الجمعية لإعادة إعمار المناطق المتضررة، مبيناً أن اختيار الكبينة جاء نظراً للحاجة الملحة لمدرسة تخدم أبناءها، في ظل اضطرار الأطفال إلى قطع مسافات طويلة لمتابعة تعليمهم في القرى والمناطق المجاورة.

وأشار إلى أن الجمعية تعتزم تنفيذ مشاريع خدمية أخرى في القرية خلال المرحلة المقبلة، تشمل إنشاء خزان للمياه ومسجداً ومستوصفاً، بما يسهم في تحسين الخدمات الأساسية.

من جهته، أكد رباح خليل أحد أبناء الكبينة أن المدرسة تمثل خطوة مهمة لتخفيف معاناة الطلاب الذين يقطعون مسافات طويلة يومياً للوصول إلى مدارسهم في القرى المجاورة، معبراً عن تطلعات الأهالي لاستكمال المشروع في أقرب وقت ليتمكنوا من العودة من المخيمات والاستقرار في القرية.

ويأتي تنفيذ المشروع في إطار جهود دعم البنية التحتية التعليمية في ريف اللاذقية، بالتوازي مع إعادة الخدمات الأساسية، وتعزيز مقومات الاستقرار في المنطقة.