مجلس جامعة الفرات يناقش الواقع التعليمي والأكاديمي في اجتماعه الأول بعد التحرير

دير الزور-سانا

عقد مجلس جامعة الفرات اجتماعه الأول بعد التحرير، بمشاركة وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي، وناقش الواقع التعليمي والأكاديمي للجامعة.

ونوقشت خلال الاجتماع الذي عقد في مقر الجامعة الصعوبات التي تعترض العملية التعليمية والطلبة والكوادر التدريسية فيها، وضرورة توفير البيئة المحفزة والأجواء المناسبة للطلبة، ولحسن سير العملية التعليمية، وسبل تعزيز مكانة الجامعة كصرح علمي في المنطقة.

الوزير الحلبي أشار إلى أن الوزارة تحمل أمانة إعادة جامعة الفرات إلى مكانتها الطبيعية، وأنها لن تكون متلقية للقرار فقط، بل صانعة لجزءٍ أصيلٍ منه، وقال: “لتتقدم الجامعة لا بد من العمل على خمسة مساراتٍ واضحةٍ، تشمل تعزيز الكوادر وبناء القدرات، ونقلةً نوعيةً في البحث العلمي، وتحديث المناهج وربطها بسوق العمل، وتسريع التحول الرقمي، وتعميق دور الجامعة في التنمية وإعادة الإعمار.

ولفت إلى أن الوزارة تسعى لدعم الجامعة وتمكينها وتطويرها لتُخرّج مواطناً كفؤاً، وباحثاً منتجاً، وإنساناً قادراً على أن يخلق فرصه ويصنع أثره.

حضر الاجتماع معاونا الوزير للشؤون العلمية والبحث العلمي غيث ورقوزق، وللشؤون الإدارية والمالية عبير قدسي، ومحافظ دير الزور غسان السيد أحمد، ورئيس الجامعة الدكتور منير العاروض، وعمداء كليات الجامعة.

وكان الوزير الحلبي تفقد خلال جولة له على الجامعة واقع الخدمات الحيوية فيها، واحتياجات كلياتها بعد الأضرار التي لحقت بها زمن النظام البائد، وشارك في افتتاح مؤتمر ملتقى جسور العلم في كلية الهندسة الزراعية بالجامعة الذي نظمه المجلس العلمي السوري بالتعاون مع منظمة جسور وجامعتي إدلب والفرات، برعاية الوزارة.

وأُحدثت جامعة الفرات بموجب القانون رقم 33 تاريخ 1-7-2006، لتكون منارة علمية ومعرفية في المنطقة الشرقية من سوريا، وتضم 25 كلية تتوزع في محافظات دير الزور، الحسكة، والرقة، وهي ملتزمة بتقديم تعليم عالي الجودة وبحث علمي مبتكر يخدم المجتمع المحلي والدولي.