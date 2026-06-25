افتتاح مستوصف الصحة المدرسية في النشابية بريف دمشق بعد إعادة تأهيله ‌‎

ريف دمشق-سانا
افتتحت وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع وزارة الصحة أمس الأربعاء، مستوصف الصحة المدرسية في منطقة النشابية بريف دمشق، بعد الانتهاء من أعمال إعادة تأهيله، وذلك في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى تعزيز الخدمات الصحية داخل المؤسسات التعليمية، وتحسين البيئة المدرسية للطلاب والكوادر التربوية.
وأكدت مديرة الصحة المدرسية ميسون دشاش في تصريح لـ سانا أهمية إعادة تفعيل المستوصف، لما يقدمه من خدمات صحية ورعاية وقائية تستهدف نحو 133 مدرسة في المنطقة، تضم أكثر من 45 ألف طالب وطالبة، إضافة إلى نحو 1500 من الكوادر التعليمية والإدارية.
وأشارت إلى أن المستوصف سيقدم خدمات الرعاية الصحية الأولية، ومتابعة الحالات الصحية للطلاب، إلى جانب تعزيز الدور الوقائي داخل المدارس، ودعم برامج الترصد الوبائي واللقاح المدرسي الوطني، بما يسهم في الحفاظ على صحة الطلاب وسلامة البيئة التعليمية.
ويأتي افتتاح المستوصف ضمن خطة وزارة التربية والتعليم لإعادة تأهيل وتفعيل المستوصفات المدرسية في مختلف المناطق، ولا سيما المتضررة منها، بهدف دعم العملية التعليمية وتأمين بيئة صحية وآمنة للطلاب والمعلمين.
تبذل وزارة التربية والتعليم جهوداً مكثفة لإعادة تأهيل المستوصفات الصحية المدرسية المتضررة في عدد من المحافظات وتوسيع نطاق خدماتها، دعماً لصحة ملايين الطلاب والكوادر التعليمية، وخاصة بعد تضرر 90 مستوصفاً مدرسياً من أصل 253، خلال سنوات الحرب.