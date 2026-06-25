افتتاح مستوصف الصحة المدرسية في النشابية بريف دمشق بعد إعادة تأهيله ‌‎

ريف دمشق-سانا‌‎

افتتحت وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع وزارة الصحة أمس الأربعاء، مستوصف الصحة ‏المدرسية في منطقة النشابية بريف دمشق، بعد الانتهاء من أعمال إعادة تأهيله، وذلك ‏في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى تعزيز الخدمات الصحية داخل المؤسسات التعليمية، ‏وتحسين البيئة المدرسية للطلاب والكوادر التربوية.

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وأكدت مديرة الصحة المدرسية ميسون دشاش في تصريح لـ سانا أهمية إعادة تفعيل ‏المستوصف، لما يقدمه من خدمات صحية ورعاية وقائية تستهدف نحو 133 مدرسة في ‏المنطقة، تضم أكثر من 45 ألف طالب وطالبة، إضافة إلى نحو 1500 من الكوادر ‏التعليمية والإدارية.

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وأشارت إلى أن المستوصف سيقدم خدمات الرعاية الصحية الأولية، ومتابعة الحالات ‏الصحية للطلاب، إلى جانب تعزيز الدور الوقائي داخل المدارس، ودعم برامج الترصد ‏الوبائي واللقاح المدرسي الوطني، بما يسهم في الحفاظ على صحة الطلاب وسلامة البيئة ‏التعليمية‎.

ويأتي افتتاح المستوصف ضمن خطة وزارة التربية والتعليم لإعادة تأهيل وتفعيل ‏المستوصفات المدرسية في مختلف المناطق، ولا سيما المتضررة منها، بهدف دعم العملية ‏التعليمية وتأمين بيئة صحية وآمنة للطلاب والمعلمين‎.

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تبذل وزارة التربية والتعليم جهوداً مكثفة لإعادة تأهيل المستوصفات الصحية المدرسية ‏المتضررة في عدد من المحافظات وتوسيع نطاق خدماتها، دعماً لصحة ملايين الطلاب ‏والكوادر التعليمية، وخاصة بعد تضرر 90 مستوصفاً مدرسياً من أصل 253، خلال ‏سنوات الحرب.‌‎

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