وزير التربية والسفير الإماراتي يبحثان تعزيز التعاون في التحول الرقمي والتعليم الإلكتروني

دمشق-سانا

بحث وزير التربية والتعليم محمد عبد الرحمن تركو، أمس الثلاثاء، مع سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى سوريا حمد راشد بن علوان الحبسي، سبل تعزيز التعاون المشترك في المجالات التربوية والتعليمية، بما يسهم في تطويرها وتبادل الخبرات بين البلدين.

وخلال اللقاء الذي عُقد في مبنى الوزارة بدمشق، استعرض الوزير تركو واقع قطاع التربية والتعليم في سوريا، والخطط التي تعمل الوزارة على تنفيذها في مجالي التحول الرقمي والتوسع في التعليم الإلكتروني، مؤكداً أهمية الاستفادة من التجارب الناجحة وتبادل الخبرات لدعم تطوير البيئة التعليمية ومواكبة المستجدات التقنية.

كما أشار إلى أهمية مسابقة “تحدي القراءة العربي” التي تنظمها دولة الإمارات العربية المتحدة، لافتاً إلى تضاعف أعداد الطلبة السوريين المشاركين في المسابقة خلال العام الحالي مقارنة بالعام الماضي، بما يعكس تنامي الاهتمام بالقراءة وتنمية المهارات المعرفية لدى الطلبة.

من جانبه، أعرب السفير الحبسي عن استعداد دولة الإمارات لتبادل الخبرات والتجارب مع الجانب السوري في القطاع التربوي، مشيداً بخطط وزارة التربية والتعليم في مجالي التحول الرقمي والتعليم الإلكتروني.

وأكد أهمية تعزيز التعاون الثنائي في المجالات التعليمية، بما يسهم في دعم العملية التعليمية وتطويرها، ويخدم المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين.

يُذكر أن سوريا اختتمت مؤخراً التصفيات النهائية لمسابقة “تحدي القراءة العربي” في موسمها العاشر، بتتويج الطالبة بانة عبد الله بطلة للمسابقة على مستوى البلاد، لتمثل سوريا في التصفيات النهائية على لقب بطل “تحدي القراءة العربي” في دولة الإمارات.

وشارك في المسابقة هذا العام أكثر من 6000 مدرسة سورية وما يزيد على 1.3 مليون طالب وطالبة، بينهم نحو 800 طالب من ذوي الإعاقة.