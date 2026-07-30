نجاح 67.5 بالمئة من المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية البحرية لعام 2026‏

دمشق-سانا

أعلنت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك أن نسبة النجاح في امتحانات الشهادة الثانوية البحرية لعام 2026 ‏بلغت 67.5 بالمئة.

وأوضحت الهيئة عبر قناتها على التلغرام اليوم الخميس، أن عدد الطلاب الناجحين بلغ 604 طلاب من ‏أصل 895 طالباً تقدموا للامتحانات في اختصاصَي الملاحة البحرية والميكانيك البحري، فيما بلغ عدد ‏الراسبين 291 طالباً بنسبة 32.5 بالمئة.

وبينت الهيئة أن الامتحانات جرت في ثلاثة مراكز امتحانية، اثنان منها في محافظة طرطوس والثالث في ‏محافظة اللاذقية، مشيرة إلى أن عدد الطلاب المتقدّمين في طرطوس بلغ 512 طالباً، نجح منهم 364 ‏طالباً، فيما بلغ عدد الراسبين 148 طالباً، بنسبة نجاحٍ وصلت إلى 71.1 بالمئة.‏

ولفتت الهيئة إلى أن عدد المتقدّمين في اللاذقية بلغ 383 طالباً، نجح منهم 240 طالباً، فيما بلغ عدد ‏الراسبين 143 طالباً، بنسبة نجاحٍ بلغت 62.7 بالمئة.

وحسب الهيئة، بلغ عدد المتقدمين في اختصاص الملاحة البحرية 542 طالباً، نجح منهم 390 طالباً، ‏ورسب 152 طالباً، بنسبة نجاح بلغت 72 بالمئة، أما في اختصاص الميكانيك البحري، فبلغ عدد ‏المتقدمين 353 طالباً، نجح منهم 214 طالباً، فيما بلغ عدد الراسبين 139 طالباً، بنسبة نجاح وصلت إلى ‌‏60.6 بالمئة.

وذكرت الهيئة أن الامتحانات جرت وسط أجواءٍ تنظيميةٍ هادئة، وبعد استكمال تجهيز القاعات وتأمين ‏المستلزمات الفنية والإدارية اللازمة، بما أسهم في توفير البيئة المناسبة للطلاب وضمان سير العملية ‏الامتحانية بسلاسةٍ وانتظامٍ.

كما جُهّزت المراكز الامتحانية بمنظومة كاميرات مراقبةٍ حديثةٍ مرتبطةٍ بغرفة مراقبةٍ إلكترونيةٍ مركزية، ‏لمتابعة مجريات الامتحانات بدقة، وتعزيز الالتزام بالتعليمات المعتمدة، وضمان أعلى درجات الانضباط ‏والنزاهة والشفافية.

وكانت الامتحانات النظرية لطلاب ثانوية النقل البحري أجريت في الـ 6 من شهر حزيران الماضي في ‏ثلاثة مراكز امتحانية، اثنان منها في محافظة طرطوس وواحد في اللاذقية، وسط إجراءات تنظيمية ‏وتجهيزات تهدف إلى توفير الأجواء المناسبة للطلاب، حيث بلغت مدة امتحان كل مادة ساعتين بإشراف ‏الكوادر التعليمية والإدارية المختصة، في إطار العملية التعليمية والتدريبية الهادفة إلى تأهيل الكوادر البحرية ‏ورفع كفاءتها العلمية والمهنية.