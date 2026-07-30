نجاح 67.5 بالمئة من المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية البحرية لعام 2026‏

دمشق-سانا
أعلنت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك أن نسبة النجاح في امتحانات الشهادة الثانوية البحرية لعام 2026 بلغت 67.5 بالمئة.
وأوضحت الهيئة عبر قناتها على التلغرام اليوم الخميس، أن عدد الطلاب الناجحين بلغ 604 طلاب من أصل 895 طالباً تقدموا للامتحانات في اختصاصَي الملاحة البحرية والميكانيك البحري، فيما بلغ عدد الراسبين 291 طالباً بنسبة 32.5 بالمئة.
وبينت الهيئة أن الامتحانات جرت في ثلاثة مراكز امتحانية، اثنان منها في محافظة طرطوس والثالث في محافظة اللاذقية، مشيرة إلى أن عدد الطلاب المتقدّمين في طرطوس بلغ 512 طالباً، نجح منهم 364 طالباً، فيما بلغ عدد الراسبين 148 طالباً، بنسبة نجاحٍ وصلت إلى 71.1 بالمئة.
ولفتت الهيئة إلى أن عدد المتقدّمين في اللاذقية بلغ 383 طالباً، نجح منهم 240 طالباً، فيما بلغ عدد الراسبين 143 طالباً، بنسبة نجاحٍ بلغت 62.7 بالمئة.
وحسب الهيئة، بلغ عدد المتقدمين في اختصاص الملاحة البحرية 542 طالباً، نجح منهم 390 طالباً، ورسب 152 طالباً، بنسبة نجاح بلغت 72 بالمئة، أما في اختصاص الميكانيك البحري، فبلغ عدد المتقدمين 353 طالباً، نجح منهم 214 طالباً، فيما بلغ عدد الراسبين 139 طالباً، بنسبة نجاح وصلت إلى 60.6 بالمئة.
وذكرت الهيئة أن الامتحانات جرت وسط أجواءٍ تنظيميةٍ هادئة، وبعد استكمال تجهيز القاعات وتأمين المستلزمات الفنية والإدارية اللازمة، بما أسهم في توفير البيئة المناسبة للطلاب وضمان سير العملية الامتحانية بسلاسةٍ وانتظامٍ.
كما جُهّزت المراكز الامتحانية بمنظومة كاميرات مراقبةٍ حديثةٍ مرتبطةٍ بغرفة مراقبةٍ إلكترونيةٍ مركزية، لمتابعة مجريات الامتحانات بدقة، وتعزيز الالتزام بالتعليمات المعتمدة، وضمان أعلى درجات الانضباط والنزاهة والشفافية.
وكانت الامتحانات النظرية لطلاب ثانوية النقل البحري أجريت في الـ 6 من شهر حزيران الماضي في ثلاثة مراكز امتحانية، اثنان منها في محافظة طرطوس وواحد في اللاذقية، وسط إجراءات تنظيمية وتجهيزات تهدف إلى توفير الأجواء المناسبة للطلاب، حيث بلغت مدة امتحان كل مادة ساعتين بإشراف الكوادر التعليمية والإدارية المختصة، في إطار العملية التعليمية والتدريبية الهادفة إلى تأهيل الكوادر البحرية ورفع كفاءتها العلمية والمهنية.