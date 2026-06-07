وزير التعليم العالي: نحو 50 جامعة حكومية وخاصة جاهزة لاستقبال طلاب الثانوية بعد الامتحانات

دمشق-سانا

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي، في رسالة وجهها اليوم الأحد، إلى طلبة الشهادة الثانوية العامة مع بداية امتحاناتهم، أنهم الثروة الوطنية الأهم، والرافعة الأساسية لمشروع سوريا العلمي والتنموي في السنوات القادمة، وأن ما يبذلونه من جهد ومثابرة هو استثمار حقيقي في مستقبلهم.

وأضاف الوزير الحلبي في رسالته التي نشرها على صفحته الرسمية في فيسبوك: إن الوزارة ومؤسساتها التعليمية على أعلى مستويات الجاهزية لاستقبالهم بعد انتهاء امتحاناتهم، من خلال منظومة تعليم عالٍ تضم ما يقارب 50 جامعة حكومية وخاصة، إضافة إلى المعاهد العليا والمؤسسات التعليمية التابعة للوزارة، والتي تحتضن اليوم ما يقارب مليوناً ونصف المليون طالب وطالبة في مختلف الاختصاصات والبرامج الأكاديمية.

ولفت الوزير الحلبي، إلى أن الوزارة تواصل العمل على تطوير البيئة الجامعية واستحداث تخصصات أكاديمية وبرامج نوعية جديدة تتوافق مع التحولات العلمية والتكنولوجية ومتطلبات سوق العمل، بما يتيح فرصاً أوسع أمام الطلبة، ويعزز قدرة المؤسسات التعليمية على استيعاب الأعداد المتزايدة من الراغبين بمتابعة تعليمهم العالي.

وأكد الوزير الحلبي، أن الجامعات السورية كانت وستبقى منارات للعلم والمعرفة وصناعة الكفاءات، وستفتح أبوابها أمام طموحات الطلبة وأحلامهم، ليكونوا جزءاً من جيل يحمل مسؤولية البناء والتطوير والنهوض بسوريا الحديثة، معرباً عن ثقته بقدرات طلاب الثانوية العامة على تحقيق النجاح.

وبدأت صباح أمس السبت، امتحانات الشهادة الثانوية ‏العامة بفرعيها العلمي والأدبي، والثانوية الشرعية، ‏والثانوية المهنية بفروعها الصناعية والتجارية والنسوية، ‏لدورة عام 2026، وبلغ عدد الطلاب المتقدمين لهذه الامتحانات نحو 369 ألف طالب وطالبة، وذلك في مختلف المحافظات السورية‎.‎

ويتبع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي 11 جامعة حكومية، و39 جامعة خاصة مرخصة وتخضع لمعايير الجودة والاعتماد التي تضعها الوزارة، إضافة لوجود 9 معاهد عليا حكومية متخصصة في مجالات البحث العلمي والتطبيقي.