جامعة دمشق تعزز حضورها البحثي في مؤتمر دولي بالأردن

دمشق-سانا

سجّلت جامعة دمشق حضوراً أكاديمياً بارزاً من خلال مشاركتها في المؤتمر العلمي الدولي المحكّم الأول بعنوان: “التحديات المعاصرة للمجتمعات العربية واستراتيجيات معالجتها في ضوء التكنولوجيا الحديثة”، الذي استضافته جامعة إربد الأهلية في الأردن، بالتعاون مع ملتقى الشفا الثقافي، خلال يومي 11 و12 شباط 2026، بمشاركة 97 بحثاً عربياً ودولياً حضورياً.

وأوضحت الجامعة في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم الثلاثاء أن وفداً أكاديمياً مثّلها في المؤتمر، ضم الدكتور همام خونده من المعهد العالي للتنمية الإدارية، والدكتورة جهينه الغدير من كلية العلوم، والدكتورة نادية الزعبي من كلية التربية الثالثة فرع درعا، إضافة إلى طالبة الدراسات العليا الباحثة منى عبد الكريم.

وبيّنت الجامعة أن المشاركين قدموا مجموعة من الأوراق البحثية ضمن فرق بحثية عربية ودولية، بما أسهم في تعزيز الحوار العلمي وتبادل الخبرات، كما شاركت الدكتورة الغدير في عضوية اللجنة العلمية للمؤتمر، وترأس الدكتور خونده إحدى الجلسات العلمية، فيما تولّت الدكتورة الزعبي مهام مقرر إحدى الجلسات.

وتأتي هذه المشاركة في إطار جهود جامعة دمشق المستمرة لترسيخ حضورها الأكاديمي إقليمياً ودولياً، وتطوير تصنيفها العالمي عبر الانخراط في مشاريع بحثية مشتركة تسهم في معالجة التحديات المعاصرة واستشراف مستقبل المجتمعات في ظل التطورات التكنولوجية الحديثة.