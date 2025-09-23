توسع حرائق الغابات في ريف اللاذقية والرياح تبطئ عمليات الإطفاء

اللاذقية-سانا

تواصل فرق الإطفاء في الدفاع المدني السوري وأفواج الإطفاء وأفواج الإطفاء الحراجي، جهودها للسيطرة على حرائق الغابات والأحراج في جبل غمام بريف اللاذقية.

وأشار مدير الطوارئ وإدارة الكوارث في اللاذقية عبد الكافي كيال في تصريح لمراسل سانا، إلى أن رقعة الحرائق المشتعلة في غابات اللاذقية توسعت لتمتد إلى مشارف الطريق الدولي (M4)، وسط صعوبات كبيرة تواجه فرق الإطفاء، تتمثل بالرياح القوية والتضاريس الوعرة وانتشار الألغام ومخلفات الحرب بشكل كبير، وتهديدها سلامة رجال الإطفاء وعرقلتها وصول الفرق إلى بؤر النيران.

وأوضح كيال أنه رغم هذه التحديات تعمل الفرق بكل طاقتها لتطويق النيران ومنع توسعها أكثر، ووصولها إلى القرى والمناطق المأهولة بالسكان الواقعة في مسار النيران.

كما تواصل فرق الإطفاء لليوم الثاني جهودها المكثفة لإخماد الحريق الحراجي في منطقة عين غزال بجبل الأكراد، حيث سيطرت على بؤر متعددة للحريق، وتستمر العمليات في بؤر مشتعلة وسط حقول ألغام وصعوبات وتحديات كبيرة.