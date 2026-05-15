التربية والتعليم تبدأ بتدقيق ملفات معلمين في دير الزور لدمجهم في ملاك الوزارة

دير الزور-سانا

تواصل اللجنة المكلفة من وزارة التربية والتعليم عملها بتدقيق ملفات المعلمين الذين كانوا على رأس عملهم خلال فترة وجود “قسد” في المحافظات الشرقية حيث بدأت في تدقيق هذه الملفات في مديرية دير الزور لدمجهم ضمن ملاك الوزارة بشكل رسمي.

وذكرت الوزارة عبر قناتها على التلغرام، اليوم الجمعة، أن هذه اللجنة بمشاركة ممثلين عن مديرية التنمية فيها تركز على تدقيق الثبوتيات والأوراق الرسمية والشهادات الخاصة بالمعلمين المدموجين في دير الزور.

وبينت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي كإجراء تمهيدي لدراسة ملفات الدمج الخاصة بالمعلمين، بما يضمن تسوية أوضاعهم الوظيفية والحفاظ على كامل حقوقهم المهنية والمالية.

يذكر أن لجنة من وزارة التربية والتعليم عملت في الـ 12 من أيار الجاري، على تدقيق ملفات معلمي مديرية الحسكة الذين كانوا على رأس عملهم خلال فترة وجود “قسد” في المحافظات الشرقية، وذلك بمشاركة ممثلين عن مديرية الإشراف التربوي في الوزارة، ووزارة التنمية الإدارية، بينما كانت اللجنة عملت في الـ 11 من الشهر ذاته على تدقيق ملفات معلمي مديرية الرقة.

