مديرية التربية: إجراءات امتحانية استثنائية في دير الزور لضمان وصول الطلاب إلى مراكزهم

أصدرت مديرية التربية والتعليم في محافظة دير الزور تعميماً يتضمن إجراءات امتحانية استثنائية للطلاب، وذلك على خلفية ارتفاع منسوب نهر الفرات وانهيار عدد من الجسور بين ضفتي النهر، بما يضمن استمرار العملية الامتحانية وتمكين الطلاب من التقدم لامتحاناتهم بسهولة وأمان.

وتضمن التعميم، الذي حصلت سانا على نسخة منه اليوم الجمعة، اعتماد مراكز امتحانية طارئة في مدينة دير الزور، إضافة إلى مجمعات هجين وذيبان والبصيرة والكسرة، لاستيعاب الطلاب المتضررين من صعوبة التنقل بين ضفتي النهر.

كما سمحت المديرية للطلاب بنقل مراكزهم الامتحانية بين الضفتين وفق المراكز المحددة، على أن يراجع الطالب شخصياً المجمع التربوي الذي يرغب بالانتقال إليه، اعتباراً من صباح السبت 30 أيار 2026 حتى مساء الأحد 31 أيار 2026.

وأكدت المديرية ضرورة تسليم البطاقة الامتحانية القديمة إلى لجنة التسجيل في المجمع التربوي، لاستصدار بطاقة جديدة بالمركز الامتحاني المعتمد، مشيرةً إلى أن إجراءات النقل تقتصر فقط على الطلاب المسجلين للدورة الامتحانية الحالية لعام 2026، ولا تشمل تسجيل طلاب جدد أو نقل المراكز ضمن الضفة الواحدة.

وشددت مديرية التربية والتعليم على عدم وجود أي تأجيل للامتحانات، متمنيةً للطلاب امتحانات هادئة وموفقة.

وكانت مديرية التربية والتعليم في دير الزور عقدت أمس اجتماعاً طارئاً بمشاركة الكادر الإداري في المديرية، وممثلين عن ‏منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسيف” وإدارة الكوارث في المحافظة، لبحث آليات ضمان استمرار العملية الامتحانية للطلاب ‏القاطنين في على الضفة الشرقية لنهر الفرات، من خلال اتخاذ الإجراءات اللازمة وتسهيل وصولهم إلى ‏مراكز الامتحان، بما يضمن عدم تأثر المسيرة التعليمية بالأوضاع الطارئة التي تشهدها المنطقة.