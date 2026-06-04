غوتيريش يدين مقتل ضابط في اليونيفيل جنوب لبنان

نيويورك-سانا

أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الخميس، مقتل ضابط حفظ سلام تابع لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، متأثراً بجراح أصيب بها إثر سقوط قذيفة هاون في موقع للأمم المتحدة قرب مرجعيون في القطاع الشرقي من منطقة عمليات اليونيفيل.



وذكر موقع أخبار الأمم المتحدة أن المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، نقل خلال مؤتمر صحفي، دعوة الأمين العام لجميع الأطراف للامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، وضمان سلامة وأمن أفراد الأمم المتحدة وحرمة ممتلكاتها وأرصدتها في جميع الأوقات.



وأكد دوجاريك ضرورة توقف الهجمات على حفظة السلام التي تعد انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني وقرار مجلس الأمن رقم 1701، وقد تصل إلى درجة جرائم الحرب، مطالباً بإجراء تحقيقات عاجلة في جميع الهجمات على حفظة السلام ومقاضاة المسؤولين عنها بشكل فعال ومحاسبتهم.



وكانت قوة الأمم المتحدة المؤقتة لحفظ السلام “اليونيفيل”، أعلنت في وقت سابق اليوم، عن مقتل ‌‏جندي من عناصرها متأثراً بجروح خطيرة أصيب بها، جراء سقوط قذائف ‌‏هاون على موقعه قرب مرجعيون جنوب شرق لبنان أمس، مضيفة: إن جنديين آخرين أصيبا في الهجوم، ‏ويتلقيان ‏العلاج في منشأة طبية بقاعدة اليونيفيل.‏