صيانة شاملة لمحطات مشروع جر مياه الفرات باتجاه الصور لضمان جاهزية الضخ في دير الزور

دير الزور-سانا

نفّذت مديرية الموارد المائية في دير الزور أعمال صيانة شاملة للمضخات والروافع والكانسات في المحطات الثلاث التابعة لمشروع جر مياه الفرات باتجاه الصور، مستغلة فترة التوقف الحالية لضمان جاهزية كاملة عند استئناف عمليات الضخ.

وأوضحت وزارة الطاقة عبر قناتها على التلغرام اليوم الخميس، أن الصيانة شملت إجراء الفحوص الفنية الدورية وتنفيذ أعمال وقائية وتأهيل للتجهيزات والمعدات، بما يعزز كفاءتها التشغيلية، ويرفع مستوى جاهزيتها للعمل خلال المرحلة المقبلة.

وأكدت المديرية أن هذه الإجراءات تهدف إلى ضمان استمرارية عمل المحطات وتفادي الأعطال المحتملة والحد من التوقفات الطارئة التي قد تؤثر في عمليات الضخ.

وتأتي هذه الأعمال ضمن خطة مديرية الموارد المائية في دير الزور لرفع كفاءة المنشآت المائية، وتحسين موثوقية خدماتها، بما يضمن استدامة تزويد المناطق المستفيدة بالمياه من مشروع جر مياه الفرات باتجاه الصور.

وكان مدير الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في محافظة دير الزور أحمد الموسى، أعلن في وقت سابق أن عدد محطات المياه التي خرجت من الخدمة منذ بدء فيضان نهر الفرات بلغ 84 محطة، تمت إعادة 30 محطة منها إلى الخدمة، فيما لا تزال 54 خارج الخدمة نتيجة ارتفاع منسوب المياه وتأثيراته على البنية التحتية للمحطات.