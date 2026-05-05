التربية: افتتاح 2236 مدرسة وعودة أكثر من 500 ألف طالب للدراسة في المحافظات الشرقية

دمشق-سانا

أكد وزير التربية والتعليم محمد عبد الرحمن تركو أن الاحتياج في المحافظات الشرقية كبير، نتيجة إهمال المنطقة في زمن النظام البائد وانقطاع الطلبة والمعلمين عن التعليم ودمار البنية التحتية.

وأشار الوزير تركو في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، إلى أن الوزارة بذلت جهوداً حثيثة لتحسين قطاع التعليم في المناطق المحررة مطلع العام الجاري وافتتحت خلال مئة يوم 2236 مدرسة، وعاد أكثر من نصف مليون طالب وطالبة إلى مقاعد الدراسة، ونحو 38 ألف كادر تعليمي وإداري للعملية التعليمية، إضافة إلى تشغيل 42 مجمعاً تربوياً، وصرف الرواتب للمستكملين إجراءاتهم.

وأوضح وزير التربية أن الوزارة وضعت خطة استجابة طارئة بالتنسيق مع الجهات المعنية، لإعادة تأهيل البنية التحتية وضمان وصول التعليم إلى كل طفل، ومعالجة الفاقد التعليمي عبر تأهيل الكوادر وتنفيذ برامج تعليم تعويضي خلال العطلة الصيفية.

ونوه بسرعة استجابة الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية، والمحافظين، ومديري التربية في تحقيق متطلبات إطلاق العملية التعليمية، ودعم ومشاركة جميع الوزارات المعنية في هذه المهمة الوطنية.

وكانت وزارة التربية والتعليم باشرت في الـ 4 من شباط الماضي تنفيذ خطة ميدانية طارئة لإعادة تأهيل النظام التعليمي في محافظات الرقة ودير الزور والحسكة، إضافة إلى مناطق دير حافر ومسكنة في ريف حلب، وذلك في إطار جهودها لإعادة انتظام العملية التعليمية وضمان عودة الطلاب والمعلمين إلى مدارسهم.