وزارة التربية تطلق دورات تدريبية بالتعلم النشط والدعم النفسي للمعلمين في الرقة

دمشق-سانا

أطلقت وزارة التربية والتعليم دورات تدريبية متخصصة بالتعلم النشط والدعم النفسي الاجتماعي للمعلمين في محافظة الرقة، وذلك في إطار خطط الوزارة الرامية إلى تطوير أداء الكوادر التعليمية وتعزيز جودة التعليم.

وأوضح رئيس دائرة الإعلام في الوزارة حمزة حورية في تصريح لمراسلة سانا اليوم الإثنين أن الدورات تنفذ ضمن 35 مركزاً تدريبياً في مركز المدينة والمجمعات التربوية، مستهدفةً نحو 1750 معلماً ومعلمة على مرحلتين، بما يسهم في تنمية مهاراتهم المهنية والنفسية، وتمكينهم من التعامل مع متطلبات العملية التعليمية في الظروف الراهنة.

وتشمل البرامج التدريبية بحسب حورية جلسات نظرية وتطبيقات عملية تركز على أساليب التعلم التفاعلي، وتنشيط دور الطالب في الصف، إلى جانب مهارات الإدارة الصفية الحديثة، وآليات تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للطلبة، ولا سيما ممن تأثروا بالضغوط والتحديات المختلفة.

وناقش وزير التربية والتعليم، محمد عبد الرحمن تركو، مع وفد من معلمي محافظة الرقة، في آذار الماضي واقع العملية التعليمية، والقضايا المتعلقة بالأوضاع الوظيفية للمعلمين.

وتأتي أهمية هذه الدورات في ظل الحاجة المتزايدة إلى بيئة تعليمية داعمة ومحفزة، إذ تسهم في تمكين المعلمين من أدوات وأساليب حديثة تعزز من جودة العملية التعليمية وتراعي الجوانب النفسية للطلبة، ما ينعكس إيجاباً على تحصيلهم العلمي واستقرارهم النفسي.