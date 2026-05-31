تربية إدلب تكرّم أوائل المشاركين في “تحدي القراءة العربي”

إدلب-سانا

كرّمت مديرية التربية والتعليم في محافظة إدلب، اليوم الأحد، الطلاب الأوائل على مستوى المحافظة والمنسقين المشاركين في الموسم العاشر من مسابقة “تحدي القراءة العربي”، خلال حفل أقيم في المركز الثقافي بمدينة إدلب.

وتضمن الحفل فقرات مسرحية وتوعوية، وعروضاً مرئية سلطت الضوء على أهمية القراءة في بناء شخصية الطالب، وتنمية قدراته الفكرية والمعرفية، كما استعرضت أبرز محطات المشاركين وتجاربهم خلال مراحل الإعداد والمنافسة في المسابقة.

وأوضحت منسقة محافظة إدلب لتحدي القراءة العربي، رنا نخلة، في تصريح لمراسل سانا، أن المشاركة الأولى للمحافظة في المسابقة حملت رسالة تؤكد أن العلم والمعرفة قادران على تجاوز مختلف التحديات والظروف، مشيرةً إلى أن حفل التكريم يشكل خطوة مهمة لتقدير جهود الطلاب العشرة الأوائل، وتحفيزهم على مواصلة التميز في المواسم المقبلة.

وأكدت نخلة أهمية تكثيف البرامج التدريبية المخصصة لتطوير مهارات الإلقاء، ولغة الجسد، وتعزيز الثقة بالنفس، والقدرات القرائية لدى المشاركين، بما يسهم في تحقيق نتائج أفضل خلال الموسم الحادي عشر من المسابقة، كما لفتت إلى أن من أبرز محطات المشاركة هذا العام وصول طالبين من ذوي الإعاقة إلى التصفيات النهائية في دمشق، في إنجاز يعكس قوة الإرادة والإصرار على النجاح.

من جانبها، أعربت الطالبة نهال المراد، إحدى المشاركات في المسابقة، عن فخرها بتمثيل محافظة إدلب، مؤكدةً أن المشاركة أتاحت لها آفاقاً معرفية جديدة، وأسهمت في تعزيز روح المثابرة لديها، والسعي لتحقيق أهدافها رغم التحديات التي مرت بها المحافظة.

وأشارت المراد إلى عزمها المشاركة في الموسم القادم، داعيةً إلى توسيع نطاق الدورات التدريبية، وبرامج التقوية في اللغة العربية، بما يسهم في تطوير مهارات المشاركين، وتحقيق مراكز متقدمة في الدورات المقبلة.

يُذكر أن هذه المشاركة هي الأولى لمحافظة إدلب في مسابقة “تحدي القراءة العربي”، التي تعد الأكبر على مستوى الوطن العربي في مجال تشجيع القراءة، حيث شارك فيها 13 طالباً وطالبةً، بينهم طلاب من ذوي الإعاقة والمكفوفين.

وتُعد مبادرة “تحدي القراءة العربي”، التي أطلقتها دولة الإمارات العربية المتحدة، من أبرز المبادرات المعرفية الموجهة للطلبة في العالم العربي، إذ تقوم على تشجيع المشاركين على قراءة خمسين كتاباً باللغة العربية خارج المناهج الدراسية، بما يسهم في ترسيخ ثقافة القراءة، وتنمية مهارات التفكير والإبداع لديهم.