التعليم العالي تؤجل امتحانات الدورة التكميلية حتى صدور تعليمات الترفّع الإداري

دمشق-سانا

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم تأجيل امتحانات الدورة التكميلية في الجامعات الحكومية السورية للعام الدراسي 2025/2024.

وأوضحت الوزارة في تعميم تلقت سانا نسخة منه أنه سيتم تحديد موعد لاحق للامتحانات، ريثما تصدر التعليمات الخاصة بمرسوم الترفع الإداري.

ووفق التقويم الجامعي للعام الدراسي 2025/2024 كان من المقرر أن تبدأ الامتحانات التكميلية يوم الأحد القادم الموافق لـ 28/9/2025.

وكان وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي أكد في الخامس والعشرين من شهر آب الماضي، أن الوزارة تدرس إعداد مسودة مرسوم رئاسي خاص بالترفع الإداري، لرفعه إلى مقام رئاسة الجمهورية، حيث يشمل الترفّع جميع الجامعات الحكومية والخاصة في سوريا، وذلك انطلاقاً من حرصها على دعم الطلاب وتمكينهم من مواصلة طريق العلم والمعرفة.

ويتيح الترّفع الإداري للطالب الانتقال من سنة إلى أخرى استثناءً من قانون تنظيم الجامعات، إذا كان يحمل عدداً من المقررات يزيد على أربعة، كما يمنح طلاب السنة الأخيرة الذين يحملون أكثر من ذلك فرصة التقدم للامتحان التكميلي.