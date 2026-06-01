استمرار الاستجابة لارتفاع منسوب نهر الفرات في دير الزور والرقة

دير الزور -الرقة-سانا

تواصل فرق وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث استجابتها الطارئة لارتفاع منسوب مياه نهر الفرات في محافظتي الرقة ودير الزور، ضمن عمليات ميدانية متواصلة لمتابعة تطورات الوضع المائي.

وأوضح الدفاع المدني على قناته عبر التلغرام أمس الأحد، أن منسوب النهر بدأ بالانحسار في محافظة الرقة، في حين لا يزال في محافظة دير الزور عند نحو (3 أمتار) رأسياً، و(50 متراً) أفقياً من الحدود الإدارية غرباً حتى مدينة الميادين، مع تسجيل ارتفاع يتراوح بين (10 و30 سم) نتيجة الموجة المتحررة الممتدة من الميادين حتى البوكمال.

وأكد أن الفرق الميدانية تواصل عملها على مدار الساعة ضمن غرفة الطوارئ التي تضم الوزارات والمحافظات والهيئات المعنية، بهدف تنفيذ أعمال التدعيم والحماية والاستجابة للحوادث الطارئة، بما يحد من الأضرار، ويضمن سلامة المدنيين واستمرار عمل المنشآت الحيوية.

الاستجابة في محافظة دير الزور

أشار الدفاع المدني إلى تنفيذ سلسلة من الإجراءات الميدانية، شملت:

فع سواتر ترابية لحماية محطة ضخ مياه السكرية من الغمر بالمياه.

رفع سواتر ترابية لحماية محطة ضخ مياه الجلاء في مدينة البوكمال.

رفع سواتر ترابية لحماية محطة ضخ مياه الشميطية.

إنشاء ساتر ترابي بطول 1000 متر في قرية الشعفة، لمنع تدفق المياه إلى منازل المدنيين.

رفع ساتر ترابي لحماية جسر السويعية.

مواصلة أعمال تدعيم وحماية جسر العشارة.

رفع ساتر ترابي في شارع الكورنيش بمدينة البوكمال.

تنفيذ سواتر ترابية في بلدة العنبة لحماية الأراضي الزراعية.

استمرار عمل النقاط الإسعافية الثلاث في نقل الحالات الإنسانية والطبية بين ضفتي الفرات، بعد انقطاع الجسور نتيجة ارتفاع منسوب النهر.

الاستجابة في محافظة الرقة

وبيّن أن الفرق الميدانية تواصل عمليات المراقبة والتفقد والجولات الميدانية في عدد من مناطق الرقة المتضررة، في ظل تسجيل تراجع تدريجي في منسوب مياه النهر داخل المحافظة.

وأكدت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث استمرار ‏جاهزية فرقها الميدانية ومتابعتها المستمرة لتطورات ‏الوضع على امتداد مجرى نهر الفرات، واتخاذ جميع ‏الإجراءات اللازمة للتعامل مع أي مستجدات بما يضمن ‏حماية المواطنين والممتلكات العامة والخاصة‎.‎

وتشهد مناطق عدة على امتداد ضفاف نهر الفرات في ‏محافظتي ‌‏دير ‏الزور ‏والرقة منذ عدة أيام، ارتفاعاً ‏ملحوظاً في ‏منسوب ‏المياه، ‏ما دفع فرق الطوارئ ‏والدفاع ‏المدني والجهات ‏المحلية إلى ‏رفع حالة ‏الجاهزية واتخاذ ‏تدابير وقائية، ‏شملت تدعيم ‏السواتر ‏الترابية، ومراقبة ‌‏المناطق المهددة، وتنفيذ عمليات إخلاء ‏عند ‌‏الضرورة، ‏بهدف حماية ‏السكان والممتلكات وتقليل الخسائر ‌‏المحتملة.