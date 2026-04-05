وزير التعليم العالي: إعادة المفصولين من الكادر التدريسي والفني أولوية وشواغرهم محفوظة

دمشق-سانا

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي أن شواغر المفصولين بسبب مشاركتهم في الثورة السورية المباركة، من الكوادر التدريسية والفنية والإدارية، محفوظة ومصونة لهم بالكامل، وتشكل أولوية ثابتة لا يمكن المساس بها ضمن سياسات الوزارة، انطلاقاً من مسؤوليتها الوطنية والأخلاقية، وحرصاً على ترسيخ مبادئ العدالة والإنصاف.

وقال الوزير الحلبي في تصريح لـ سانا اليوم الأحد: “إن هذا الملف يحظى بمتابعة مباشرة ومستمرة، إيماناً منّا بأن إنصاف هذه الشريحة الكريمة هو استحقاق وطني، وركيزة أساسية في بناء مؤسسات قائمة على العدالة وتكافؤ الفرص”.

وفيما يتعلق بالمسابقات القادمة، بيّن الوزير الحلبي أنها ستُطرح على الشواغر المتبقية، والتي ستكون بأعداد كبيرة، بعد ضمان حقوق المفصولين وأخذها بعين الاعتبار بشكل كامل ضمن مختلف الإجراءات التنظيمية، بما يحقق التوازن بين تلبية احتياجات المؤسسات التعليمية وصون حقوق مستحقيها.

وشدد الوزير الحلبي على أن هذا المسار يُدار بأعلى درجات المسؤولية والشفافية، ولن تدخر الوزارة جهداً في متابعة هذا الملف حتى استكماله بالشكل الذي يحقق العدالة المنشودة، ويعيد الحقوق إلى أصحابها، ويعزز ثقة الكوادر الوطنية بمؤسسات دولتهم.

وكان مجلس التعليم العالي وافق خلال جلسته الدورية مطلع آذار الماضي على إطلاق ثلاث مسابقات خلال الفترة القادمة، تشمل أعضاء الهيئة التدريسية وأعضاء الهيئة الفنية والمعيدين، وذلك بهدف تعزيز استقرار الجامعات السورية، وترسيخ معايير الكفاءة والجدارة، وزيادة نسبة “أستاذ إلى طالب”، انطلاقاً من الرؤية الإصلاحية الرامية إلى تحديث آليات التعيين، وتطوير البيئة الأكاديمية، بما ينسجم مع المعايير الوطنية ويواكب التطورات العلمية، خدمةً للجامعات السورية وكوادرها والطلبة.