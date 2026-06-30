محافظ اللاذقية يبحث مع أونماخت آفاق التعاون المشترك مع الاتحاد الأوروبي

اللاذقية – سانا

بحث محافظ اللاذقية أحمد مصطفى، مع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي إلى سوريا ميخائيل أونماخت والوفد المرافق له، اليوم الثلاثاء، آفاق التعاون المشترك وتعزيز قنوات التواصل.



وذكرت محافظة اللاذقية عبر قناتها على تلغرام، أن المحافظ أكد أهمية مثل هذه الزيارات في توسيع مجالات الحوار والتنسيق بما يسهم في تعزيز التعاون وتبادل الرؤى حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وجرى خلال اللقاء بحث عدد من الملفات والمجالات التي يمكن أن تشكل أساساً لتعاون مستقبلي، بما يخدم مسارات التعافي والتنمية ويدعم جهود تحسين الواقع الخدمي والإنساني في المحافظة.